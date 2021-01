Digital Foundry se penche sur les détails techniques de la clôture de la trilogie IO Interactive.

Comme d’habitude, la chaîne Fonderie numérique a effectué une analyse technique approfondie des qualités d’Hitman 3 sur les consoles de nouvelle génération, sans doute la sortie la plus importante de ce mois de janvier. Une analyse qui couvre à la fois la Xbox Series X et sa sœur Xbox Series S, ainsi que sa concurrente PlayStation 5, et qui examine des aspects tels que la résolution et la stabilité, ou les temps de chargement.

En commençant par le plat principal, DF précise dans son article que les trois versions utilisent résolutions fixes, sans mise à l’échelle dynamique de l’image. En premier lieu, Xbox série x fonctionne pour 4K natif et 60 FPS, avec des chutes de cadre occasionnelles, tandis que PS5 fonctionne pour 1800p et 60 FPS solide, tous deux avec des paramètres de qualité similaires. Pour sa part, Xbox Series S le fait-il pour 1080p et 60 FPS, avec des ajustements mineurs de la qualité graphique, et aussi avec ces baisses occasionnelles de cadres qui accompagnent sa sœur.

Les versions Xbox présentent des baisses subtiles de FPS dans un paramètre spécifiqueÀ propos de ces Chutes de FPS, le support susmentionné explique que les versions de Série Xbox ils fonctionnent à 60 FPS constant à tout moment … Sauf une exception: «Dans la série de missions à Mendoza, en Argentine, il est possible de voir les consoles Xbox fonctionner entre 50 et 60 FPS sur un terrain en dehors du niveau, alors que la PS5 reste constante à 60 FPS. “Une exception très spécifique, donc cela ne devrait pas affecter l’expérience des joueurs. Un autre sujet qu’ils abordent est la qualité graphique du jeu par rapport au PC. IO Interactive a détaillé à DF comment chacune des versions de console se compare aux paramètres graphiques possibles du PC.

En cela, la version de Série X Hitman 3 utilise des textures équivalentes à la qualité Ultra de PC et de nuances de qualité haute. En face, la version de PS5 utilise également des textures de qualité Ultra, mais réduisez leurs ombres à une qualité Moitié. Et pour fermer le cercle, Xbox Series S utiliser des textures de qualité hauteet des nuances de qualité Faible. Digital Foundry mentionne que les différences de présentation entre les trois consoles «sont assez subtiles entre les trois».

Les temps de charge sont 4 fois plus courts dans la nouvelle génération“Oui, L’avantage de la résolution de la série X c’est là », commentent-ils de DF, bien qu’ils ajoutent que« la résolution inférieure de la PS5 n’est en aucun cas un problème et ça a l’air génial. »Pour finir, le temps de chargement. Le saut de génération de Hitman 3 apporte des temps de chargement 4 fois plus rapides que les consoles précédentes. «En général, les temps de chargement sont bien inférieurs à 10 secondes», commentent-ils. Ici, la console la plus rapide est la PS5, avec un avantage d’une demi-seconde par rapport à la série X, qui offre des charges légèrement plus rapides que la série S.

Nous vous rappelons que Hitman 3 est disponible du passé 20 janvier, et que IOI a promis que les utilisateurs de PC n’auront pas à acheter les précédents sur Epic Games Store pour profiter de leur contenu, s’ils l’avaient auparavant sur Steam. Si vous voulez connaître cette proposition, vous avez ici l’analyse de Hitman 3.

En savoir plus sur: Hitman 3, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5 et IO Interactive.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');