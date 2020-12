Préparez-vous bien avant de vous aventurer dans les rues de Night City dans le nouveau RPG des auteurs de The Witcher.

De nombreux joueurs ont hâte d’explorer Ville de nuit. Cela ne nous surprend pas; L’ambitieux RPG de CD Projekt RED, responsable de The Witcher 3: Wild Hunt, a été l’un des jeux vidéo les plus attendus de la génération. Nous savons qu’il n’y a plus personne qui ne le connaisse, mais Si vous souhaitez en savoir plus, vous avez encore le temps de lire notre analyse.

L’attente est maximale et nous sommes sûrs que ce sera l’un des titres les plus joués de l’année, nous profitons donc de l’occasion, en tenant compte du fait que nous sommes confrontés à une expérience complexe que nous partageons avec vous 5 choses à savoir avant de démarrer Cyberpunk 2077. Ils ne sont pas décisifs pour profiter du jeu, mais ils vous aideront sûrement à entrer dans la ville du bon pied.

Décidez qui vous voulez devenir

Un RPG ne serait pas bon si le développement du personnage n’était pas un élément majeur. Il y a une multitude de compétences et de styles de jeu à approfondir, votre premier objectif est donc de visualiser comment vous voulez jouer. Si le vôtre est le dialogue et la persuasion, ne gaspillez pas les ressources améliorer des aspects tels que la dextérité avec des armes à longue portée. Gardez à l’esprit que nous sommes confrontés à l’un de ces titres qui n’ont pas de voie idéale pour progresser; tous sont valides et le jeu sera très différent selon votre style. Réfléchissez bien à la façon dont vous voulez jouer et concentrez-vous sur l’amélioration des compétences qui vous profitent le plus.



Regardez bien pendant que vous parlez

Comme le montre le genre, dans Cyberpunk 2077, le dialogue est très important. Une nouveauté est que nous pouvons souvent se déplacer et regarder tout en parlant à un personnage. Et c’est quelque chose de très, très important: si nous regardons ou nous nous rapprochons d’un élément clé pendant que nous parlons, il se peut qu’une nouvelle option de dialogue associée soit activée et que nous finissions par emprunter une nouvelle voie.

La meilleure façon de gagner de l’argent

L’importance de l’argent est à peu près la seule chose qui fait que Night City est identique à n’importe quelle autre ville. Ci-dessus, nous vous recommandons de ne pas vendre d’objets stockés, et la raison en est qu’il existe d’autres moyens. Le plus recommandé est identifier les points d’interrogation sur la carte pour trouver des contrats, qui deviennent des commandes comme celles que Geralt de Rivia a faites – mais sans monstres – et complétez-en autant que vous le pouvez pour gagner de l’argent supplémentaire.



Ne soyez pas pressé de tout vendre

Le jeu nous permet objets d’artisanat de diverses raretés – il existe même des trophées associés – ainsi que la personnalisation et l’amélioration des armes. C’est un conseil que nous vous donnerions afin de vous plonger dans n’importe quel titre de rôle, et ici cela semble encore plus important que dans d’autres: ne viens pas à la légère la montagne d’objets que vous allez découvrir ou en récompense de l’accomplissement d’un objectif, puisque vous ne savez jamais quand vous en aurez besoin. Ici, nous vous expliquons comment gagner de l’argent d’une autre manière …

Ne soyez pas submergé d’avoir à décider

Il n’est pas possible de voir tout ce que Cyberpunk 2077 a à offrir en un seul match. Sans aller plus loin, le simple fait de choisir une classe ou une autre conditionne déjà certains éléments que vous verrez lors des premières mesures du jeu. L’histoire n’est pas toujours linéaire et souvent il existe différents itinéraires ou moyens de résoudre une situation. Nous savons qu’il est tentant d’anticiper les événements, de consulter un guide ou de se renseigner sur “ce qui se serait passé si …”, donc notre meilleur conseil est que vous appréciez le jeu sans la pression d’être submergé lors de la prise de décision Vous pouvez toujours jouer à un autre jeu en empruntant de nouvelles voies!

Plus d'informations sur: Cyberpunk 2077, PS5, Xbox Series X, CD Projekt Red, RPG, Keanu Reeves, Night City et Night City Wire.

