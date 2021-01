Hideki Kamiya ne mâche pas ses mots et critique ouvertement certaines fonctionnalités de la console Nintendo.

Dans l’industrie du jeu vidéo, il y a plus d’une personne qui parle le rend très clair et sans crainte des conséquences. Quelqu’un qui illustre cette affirmation est Hideki kamiya, créateur de Bayonetta et l’un des principaux développeurs de PlatinumGames. Récemment, le Japonais a commenté sur Twitter cinq choses qu’il n’aime pas à propos de la Nintendo Switch.

C’est particulièrement curieux, car après tout, l’un de ses prochains grands projets ça va être exclusif de l’hybride Nintendo. On se réfère à Bayonetta 3, oui, dont on devrait connaître l’actualité en 2021, selon Kamiya lui-même. Pourtant, la création a partagé ouvertement votre opinion et il a montré une fois de plus qu’il ne mâche pas ses mots.

Le pire de la Nintendo Switch, selon Hideki Kamiya

Grâce à NintendoSoup, nous avons connu la traduction du tweet que Kamiya a mis. Tout d’abord, tu n’aimes pas écran de démarrage et pense qu’elle est ridiculement mauvaise. Deuxièmement, Kamiya regrette que il n’y a pas de console virtuelle, quelque chose que les joueurs demandent sincèrement depuis de nombreuses années, pour jouer aux titres Nintendo 64 ou Gamecube, pour dire deux consoles.

Kamiya regrette que Switch n’ait pas de console virtuelle et pense que l’écran d’accueil est ridiculement mauvaisTroisièmement, Kamiya se plaint que Nintendo Switch n’a pas de traverse. C’est vraiment contestable Parce que, bien que le joy-con soit vrai qu’ils n’en ont pas (ce sont des boutons séparés), le contrôleur Switch Pro le fait et le Nintendo Switch Lite aussi. Quatrièmement, Kamiya est ennuyée de ne pas pouvoir se connecter Casque d’écoute Bluetooth nativement sur la console, quelque chose que Nintendo devrait peut-être revoir à l’avenir.

Enfin, quelque chose attrapé par des pincettes: Kamiya n’aime pas que dans les jeux Space Harrier et OutRun, il n’y ait pas de mouvement qui simuler la cabine d’une arcade, quelque chose qu’ils avaient sur 3DS. Nintendo Switch a gyroscope, donc s’ils n’ont pas la fonctionnalité, cela doit être pour une autre raison. Bref, on verra si Nintendo prend note. À propos, Big N a annoncé avoir remporté deux procès contre le piratage de Switch en Espagne.

