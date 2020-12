5 composants de jeux PC pour moins de 100 euros à offrir ce Noël

Quelques petites suggestions qui peuvent égayer les vacances pour plus d’un joueur.

Comme nous l’avons déjà dit dans notre guide d’achat dédié aux ordinateurs portables et aux ordinateurs de jeu, les ordinateurs de bureau bénéficient généralement d’une recherche et d’une sélection minutieuses de composants qui fonctionnent en équilibre sous un certain seuil de prix; à cause de ça, donner un élément aléatoire n’est généralement pas une bonne idée pour une équipe de joueurs, puisque leur sélection répond généralement à l’équilibre susmentionné et sans les connaissances nécessaires, vous ne saurez pas ce dont l’équipe de votre ami a besoin.

Cependant, il y a certains composants qui dans tout bureau moderne fonctionneront facilement, en raison des normes actuelles, et afin de ne pas laisser les joueurs de ces équipes en dehors de nos guides d’achat de Noël, nous avons voulu faire cette liste concise mais fonctionnelle. , dans lequel nous mettrons certaines de ces pièces qui sont inférieurs à 100 euros et dont la compatibilité est généralement générale. Néanmoins, pour plus de précaution, nous vous demandons de jeter un œil au commentaire à côté du lien d’achat avant de continuer à offrir l’un de ces articles en cadeau.

ARCTIC Liquid Freezer II 240

Un de nos refroidisseurs de bureau liquides préférés



Nous avons parlé mille et une fois de l’importance de maintenir des températures stables dans tout appareil électronique. En ce qui concerne notre processeur principal, notre option préférée actuelle est ce refroidissement liquide préconfiguré d’Artic, offrant d’excellentes performances dans un facteur de forme simple et typique, ce qui se reflète positivement dans son prix. Il est compatible avec tous les processeurs AMD Socket AM4, ainsi qu’avec tous les processeurs Intel grand public, nous ne devrions donc rencontrer des problèmes que si le destinataire utilise un processeur hautes performances. Sa principale limitation lorsqu’il s’agit de le loger dans une boîte est l’espace de la tour elle-même et ses sorties, qu’il faut consulter avant d’acheter.

Acheter ARCTIC Liquid Freezer II 240 pour 99 euros

Corsair Vengeance RGB PRO

Deux modules 8 Go à 3200 MHz avec une belle apparence et des performances



Au fil du temps, ces modules Corsair sont devenus l’une de nos options préférées en matière de mémoire principale. La raison en est simple, car ce sont deux modules hautement compatibles avec une bonne vitesse et une latence acceptable, qui incluent un éclairage réglable et que, sans être discret, nous avons trouvé facile à adapter dans presque toutes les configurations, bien que Au-delà de cela, ils n’offrent rien de spécial. Ce sont des mémoires DDR4, donc l’équipement doit être compatible avec elles pour pouvoir les utiliser, en supprimant cela, la seule chose qui peut poser des problèmes, a priori, est une mauvaise combinaison avec d’autres modules en dehors de la paire mise en évidence, ou des problèmes d’espace , dont nous avons déjà dit qu’ils ne sont pas habituels avec ce modèle.

Acheter Corsair Vengeance RGB PRO pour 89,99 euros

Thermaltake Riing Trio 14 RGB TT

Un pack de trois ventilateurs très complets avec éclairage intelligent



Bien que ce ne soit pas du goût de tout le monde, il est bien connu que de nombreux joueurs aiment beaucoup l’éclairage dynamique pour leurs ordinateurs et leur environnement de jeu, cet ensemble de ventilateurs pour PC Thermaltake offre d’excellentes performances, un contrôleur propriétaire inclus pour installation et contrôle faciles, et un système anti-vibration qui en fait une très bonne option comme sortie d’air principale dans certaines configurations. Nous devons garder à l’esprit, bien sûr, qu’il s’agit de ventilateurs d’environ 140 mm préparés pour un débit à haute pression, ils ne sont donc pas faits pour être les ventilateurs de l’entrée principale, à moins que nous ayons un type d’obstruction là-bas, mais être des ventilateurs d’extraction, de préférence logés dans un radiateur.

Acheter Thermaltake Riing Trio 14 RGB TT pour 89 euros

WD_BLACK SN750

Notre SSD M.2 préféré pour les joueurs

Il est apparu dans notre texte dédié à ce stockage il n’y a pas longtemps, puisqu’il s’agit d’un SSD au format M.2 prêt à fonctionner particulièrement bien sous charge dans les jeux vidéo, ils ont une bonne vitesse et durabilité, et un prix inférieur aux autres propositions haute performance. Sa particularité pour l’arroser sans crainte est que l’équipement est compatible avec la norme M.2, information qui devrait être facile à trouver grâce au modèle de carte mère de l’heureux joueur qui reçoit l’unité.

Achetez WD_BLACK SN750 (500 Go) pour 79,99 euros

Phanteks Eclipse P360A

Une de nos tours ATX préférées



Si ce que nous cherchons à offrir en cadeau est une nouvelle tour ATX dans laquelle accueillir les composants de l’équipement, l’une de nos options préférées en dessous de la gamme de prix marquée est la Phanteks Eclipse P360A, qui en l’absence de recherche de stock de retour pour le modèle P300A Mesh, est l’une des options les plus similaires en termes de prix et de performances que nous ayons trouvées; mais il faut dire que pratiquement toutes les tours dont nous avons parlé dans notre dernier texte qui leur est consacré pourraient entrer dans cette catégorie.

Acheter Phanteks Eclipse P360A pour 59,99 euros

