Bien que le jeu vidéo continue d’être une forme traditionnelle de divertissement dans la grande majorité des titres, il y en a aussi qui essaient transcender au-delà de l’écran. Cela se produit généralement lorsque les développeurs lancent un périphérique spécial conçu pour que nous puissions continuer à effectuer certaines actions au quotidien, sans avoir à s’asseoir à côté de la console.

Les dernières à arriver sont les semelles intelligentes Adidas, portant le nom de GMR et sont compatibles avec FIFA Mobile. Mais il n’est pas le seul: cette même année, nous avons connu les meilleures courses chez nous grâce au révolutionnaire Mario Kart Live: Home Circuit. Certains sont bien connus, mais d’autres moins; nous passons en revue certains gadgets qui font passer le jeu vidéo au-delà de l’écran. Les reconnaissez-vous tous?

Adidas GMR pour FIFA Mobile Jouez-vous au football et aimez-vous FIFA Mobile? Ensuite, vous pouvez faire en sorte que ce que vous faites sur le terrain se reflète dans le potentiel que vous atteignez dans le jeu. C’est un modèle qui enregistre différentes données grâce à l’implémentation d’une petite balise. Le système est capable d’analyser la vitesse de la balle et la distance parcourue par le joueur.

Course à domicile avec Mario Kart Live: Home Circuit Nous apprécions Mario Kart depuis de nombreuses années, la franchise qui nous propose de rivaliser sur la piste avec Mario et les différents personnages de Nintendo. Cependant, nous n’avions jamais imaginé que les meilleurs circuits finiraient par se trouver dans notre salon. Le jeu utilise des voitures RC et une caméra pour apporter des créations faites maison à l’écran de la console.

Le chemin se fait en marchant grâce au Pokéwalker C’est un gadget fourni avec Pokémon Hearth Gold et Pokémon Soul Silver. En gros, nous sommes face à un podomètre qui mesure nos pas et les transforme en récompenses pour le jeu: augmentez l’expérience d’un Pokémon, augmentez ses statistiques de bonheur et obtenez des watts à utiliser dans des fonctions telles que le Pokéradar et le Dowser, entre autres avantages.

Le “Tamagotchi” de la Dreamcast VMU Les VMU (Virtual Memory Unity) sont ce à quoi elles ressemblent: des cartes mémoire pour le Sega Dreamcast. Mais ses fonctions vont au-delà du stockage de nos données de jeu; Ils hébergent des mini-jeux et le plus frappant est celui qui vous permet de vous occuper des œufs du chaos pour jouer avec eux et qui a un impact sur les créatures amicales que nous voyons dans Sonic Adventure.

Faites de l’exercice à domicile grâce à Nintendo Nous n’avons plus aucune excuse pour ne pas faire d’exercice. Des titres comme Ring Fit Adventure et Wii Fit U nous offrent différents périphériques qui transfèrent nos performances au jeu en effectuant une bonne poignée d’exercices. La clé est de fusionner les mini-jeux et les objectifs pour battre les scores à travers nos activités, en enregistrant différentes données à leur sujet.

