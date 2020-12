Récemment, les auteurs de la saga Hitman ont annoncé qu’ils travaillaient sur un nouveau jeu 007.

L’annonce du prochain jeu vidéo James Bond a surpris tout le monde. Sert le nom du projet 007 et est payé par IO Interactive, une étude qui a montré à chacun son talent grâce au travail fantastique réalisé avec la saga Hitman. Sans aucun doute, un projet que les amateurs de licences attendent avec impatience.

Parce que la légende créée par Ian Fleming est avec nous depuis près de 70 ans, ce qui est dit bientôt. Bien sûr, dans les jeux vidéo, nous avons également apprécié l’agent secret, mais quels sont les meilleurs? En attendant sa prochaine apparition, nous jetons un regard en arrière et Nous passons en revue les 5 meilleurs jeux vidéo James Bond. Quel est ton préféré?

Oeil d’or 007 (N64) L’un des plus grands de la Nintendo 64 et du genre. Rare surpris par son adaptation du film avec Pierce Brosnan. Plus tard est venu Golden Eye 007: Rogue Agent, un remake pas si inspiré, mais qui mérite une chance.

007: Tout ou rien (PS2, GC, XBOX) Everything or Nothing est l’un des meilleurs titres de l’Agent 007 grâce à un ensemble des plus variés: missions d’infiltration, conduite de véhicules, boss finaux et un véritable arsenal disponible, dans lequel les Q toys ne manquent pas. vous le savez, vous devez l’essayer.

James Bond 007: The Duel (MD, MS, équipement de jeu) Timothy Dalton a cessé d’être l’agent 007 en 1994, mais il a eu le temps de jouer dans un jeu vidéo plus que remarquable, qui est venu juste un an plus tôt. C’était un titre très coloré, mais en dessous c’était une expérience vraiment exigeante.

007: Demain ne meurt jamais (PSOne) Bien que la réponse de PlayStation au noble Golden Eye 007 n’ait pas réussi à rattraper son retard, la vérité est que ce titre d’action à la troisième personne basé sur le film de 1997 était assez intéressant. C’était la dernière apparition majeure de Pierce Brosnan dans le jeu vidéo.

James Bond 007 (Game Boy) Avec une perspective similaire à The Legend of Zelda, cet épisode pour la Game Boy sorti en 1998 avait un élément très intéressant: la décision de raconter une histoire originale mélangeant des personnages de différents films, tels que Jaws et Oddjob, entre autres.

En savoir plus sur: Project 007, 007, James Bond, GoldenEye 007 et IO Interactive.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');