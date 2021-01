5 jeux classiques auxquels vous pouvez jouer gratuitement depuis le navigateur, comme Tetris ou Pac-Man

Un seul clic vous suffit pour profiter de jeux très addictifs.

Aujourd’hui, presque tous les joueurs ont une ou plusieurs plateformes de jeu. Ce que vous n’avez pas toujours, c’est le temps de vous asseoir et de profiter d’une longue session. Lorsque cela se produit, vous n’avez que deux options: jouer sur votre mobile – ici nous en recommandons certains pour Android – ou trouver des jeux vidéo idéaux pour les jeux courts, comme c’est le cas avec Tetris.

Et l’une des meilleures alternatives sont les titres qui ne nécessite rien d’installer. L’offre n’est pas trop large, mais vous pouvez toujours en trouver des très recommandées. Parmi eux, ces 5 classiques auxquels vous pouvez jouer gratuitement depuis le navigateur. Il va sans dire que les propositions suivantes ne comportent aucun risque; tous proviennent du développeur et n’impliquent pas d’accéder à des sites Web potentiellement dangereux.

Spelunky

Le jeu de plateforme roguelike de Mossmouth était l’une des plus grandes bannières de l’incursion dans la scène indépendante. C’est un titre exigeant et addictif comme peu d’autres. De plus, nous vous rappelons que sa deuxième partie vient de paraître, dont nous disions qu’il est “l’un des meilleurs jeux de 2020” dans notre analyse.

Jouez à Spelunky gratuitement.

Prototype Superhot

Superhot est un titre très original, qui nous invite à vaincre les ennemis tout en gérant le temps; si nous nous arrêtons, l’horloge s’arrête, mais si nous bougeons tout ce qui nous entoure bouge avec nous. Même si il ne s’agit pas du jeu vidéo complet, mais un prototype qui fonctionne du début à la vérifier le fonctionnement de sa mécanique.

Jouez gratuitement à Superhot Prototype.

Les dieux regarderont

Un jeu vidéo national ne pouvait pas manquer. La jeu d’aventure Deconstructeam – les créateurs du Red Strings Club – est arrivé en 2014 et a fait un jeu parmi les titres les plus populaires de l’année. Une histoire de science-fiction dans un futur lointain (2257), dans lequel nos décisions influencent son développement.

Jouez gratuitement à Gods Will Be Watching.

Tetris

Vous ne pouvez pas parler de classiques sans Tetris au premier plan. Il n’est pas non plus nécessaire d’expliquer de quoi il s’agit. Avec gameplay à l’épreuve des bombesUne fois que vous commencez à jouer le titre de 1984, il est impossible de s’arrêter. Bien qu’il existe de nouvelles alternatives comme le récent Tetris Effect Connected, ce n’est jamais un mauvais moment pour profiter de l’original.

Jouez à Tetris gratuitement.

PAC-MAN

Comme Tetris, PAC-MAN est un de ces classiques pour lesquels les années ne passent pas. Un mythe vivant de 1980 qui continue d’être aussi addictif que jamais. Nous n’avons pas toujours le temps de nous asseoir et de jouer, donc sa version flash est parfaite pour profiter d’un jeu à tout moment.

Jouez gratuitement à PAC-MAN.

