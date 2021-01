Ne manquez pas l’occasion de profiter d’excellents jeux vidéo gratuits, parmi lesquels Dragon Ball est également inclus.

Peu de choses égayent le matin comme les mots “jeux gratuits“, mais c’est exactement ce que week-end. Comme tous les vendredis, nous vous proposons une série d’opportunités de jouer gratuitement pendant les jours de repos, et cette fois, ils incluent deux jeux PC qui ils peuvent être à vous gratuitement pour toujours, ainsi que trois essais gratuits de jeux disponibles pour les utilisateurs de Xbox Live avec Free Play Days. Et le meilleur de tous, deux d’entre eux sont des jeux Star Wars. Allons-y!

Tapez: Téléchargez-le et conservez-le pour toujours!

Epic Games nous propose à nouveau son jeu gratuit chaque semaine, et cette fois il s’agit d’une aventure aux proportions épiques, comme son nom l’indique. Voici Star Wars Battlefront 2, le jeu de tir des créateurs de Battlefield rempli d’action spatiale aux commandes des personnages et des factions de l’univers Star Wars. Avec ses modes multijoueurs et sa campagne solo, l’excitation est servie.

Tapez: Téléchargez-le et conservez-le pour toujours!

Rien de mieux que de rire le week-end avec Bomber Crew, un joli jeu de stratégie et de simulation qui nous met en charge de l’équipage d’un bombardier typique de l’époque de la Seconde Guerre mondiale. Votre mission? Survivez aux tirs ennemis tout en détruisant les cibles sélectionnées. Une tâche chaotique parfois qui peut fournir des moments de pur plaisir. Et comme c’est gratuit dans le Humble Store, il n’y a aucune excuse pour rater quelque chose.

Type: Essai à durée limitée

Les journées de jeu gratuit Xbox ne se terminent pas avec les navires, et ce week-end, vous pouvez également profiter de Dragon Ball FighterZ. Le titre de combat Arc System Works basé sur le travail d’Akira Toriyama propose des batailles frénétiques en 2D et une conception graphique qui semble être directement tirée du manga et de l’anime Dragon Ball, éléments dont nous avons parlé dans notre analyse de Dragon Ball FighterZ

Type: Essai à durée limitée

Une lettre d’amour aux jeux de plateforme d’antan, Yooka-Laylee est une œuvre créée par des vétérans de Rare qui nous ramène à ces aventures classiques avec lesquelles de nombreux joueurs ont grandi. Un monde coloré à explorer, plein de personnages colorés, et une multitude de défis à relever sont les vertus de ce jeu de plateforme que nous passons en revue dans notre analyse de Yooka-Laylee.

Type: Essai à durée limitée

Si le combat au sol n’est pas votre truc, les Journées de jeu gratuit Xbox Live vous offrent la possibilité d’aller dans l’espace. Star Wars Squadrons nous met aux commandes des navires les plus emblématiques de la saga pour participer à des batailles spatiales pleines de spectacle. Une proposition qui comprend à la fois des modes multijoueurs et une campagne solo, et sur laquelle vous pouvez en savoir plus grâce à notre analyse des escadrons Star Wars.

Voulez-vous plus de jeux gratuits?

Si toutes ces aventures n’en valent pas la peine, chez 3DJuegos, nous passons également en revue tous les jeux gratuits en janvier pour les abonnés des systèmes PC, PlayStation et Xbox ainsi que le service Stadia Pro de Google.

