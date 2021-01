5 jeux Indiana Jones que nous aimons et 3 aventures que vous devriez courir

Les auteurs de Wolfenstein: The New Order donneront vie à la nouvelle aventure de l’archéologue des Lucasfilm Games.

Il semble que 2021 s’étire petit à petit et commence à fonctionner après les vacances de Noël. Après un début d’année assez turbulent Sur les questions autres que les jeux vidéo, nous avons eu la première grande nouvelle pour l’industrie: Retour la saga Indiana Jones avec un jeu développé par MachineGames, étude de Bethesda. Le personnage créé par George Lucas reviendra pour jouer dans un jeu vidéo, après 12 ans de silence dans l’industrie.

Il est clair que le dernier jeu vidéo, de 2009, était de Lego, mais ce joli petit bloc fait de blocs était aussi notre Indiana Jones, aussi aimé que le vrai. Bien sûr, vous pouvez nous dire que vraiment le dernier match ce n’était pas ça, parce qu’en 2011 il est sorti Indiana Jones Adventure World. Ce titre, qui n’incluait pas Indiana Jones au début, est sorti pour Facebook et fermé en 2013.

De nombreux jeux Indiana Jones ont été publiés dans le Années 80 et 90, pour consoles et PC. Certains d’entre eux ont donné de l’authentique momentazos en son temps mais, comme il est normal, tous ne bénéficient pas de la même qualité. Dans Jeux 3D nous voulions sélectionner le cinq meilleurs jeux (sans ordre particulier) et le trois pires (encore une fois, non commandé) par Indiana Jones. Et vous, Les avez-vous joués? À propos, si vous n’avez pas vu la première bande-annonce du nouvel Indiana Jones, vous pouvez la regarder et tout apprendre à ce sujet d’ici.

Les cinq meilleurs jeux d’Indiana Jones

Indiana Jones et le destin de l’Atlantide Ce jeu d’aventure LucasArts est sorti en 1992 et est probablement le meilleur jeu d’Indiana Jones jamais réalisé – c’est presque un consensus universel. Au cours du voyage, Indy doit récupérer une statue qui semble provenir de l’Atlantide, mais les nazis l’emportent. Le jeu a de beaux graphismes qui entrent par les yeux. De plus, il est considéré comme une référence dans le genre.

LEGO Indiana Jones: les aventures originales C’était presque un péché de ne pas lister la version Lego d’Indiana Jones. Bien que la deuxième partie fût un pas en dessous, l’original était un voyage très drôle (toujours plein d’humour ces titres) à travers les trois premiers films de l’intrépide aventurier. Un jeu vidéo d’aventure pour toute la famille, qui dispose également d’un mode coopératif. Nous le recommandons.

Indiana Jones et la dernière croisade: l’aventure graphique “Indiana Jones et la dernière croisade” a été adapté aux jeux vidéo à plusieurs reprises, avec des résultats totalement opposés. L’aventure sortie en 1989, du genre classique pointer-cliquer, est l’un des jeux vidéo les plus appréciés d’Indy. Le jeu vidéo avait trois fins différentes et donnait la possibilité de surmonter certaines situations avec des conversations, en évitant les gâteaux.

Indiana Jones et la machine infernale Le dernier jeu Indiana Jones du 20e siècle. Cette aventure 3D est sortie sur PC et Nintendo 64, bien qu’elle contienne une version 2D pour Game Boy. C’était vraiment le premier jeu 3D Indy et LucasArts a dû faire un effort pour rivaliser avec Lara Croft. Bien entendu, le jeu vidéo n’est sorti qu’aux États-Unis, il fallait donc l’importer pour pouvoir en profiter.

Les plus grandes aventures d’Indiana Jones Ce jeu était exclusif à Super Nintendo et a été développé par Factor 5, un studio qui a donné beaucoup de joie aux fans de Star Wars (en fait, le sprite Indy du jeu est une version modifiée de Han Solo de Super Return of the Jedi) . Le titre a réinterprété la trilogie originale d’Indiana Jones et a abouti à un jeu d’action et de plateforme très intéressant et stimulant avec de grandes batailles de boss.

La réalité est que la voie d’Indiana Jones dans les jeux vidéo a commencé il y a de nombreuses années, en particulier dans 1982 avec le jeu Les aventuriers de l’arche perdue pour l’Atari 2600, presque rien! Indiana Jones est une saga mythique, et juste dans ce 2021 fête ses 40 ans. Mais bien qu’il existe quelques jeux Indy, tous n’en valent pas la peine.

Les trois pires matchs d’Indiana Jones

Indiana Jones et la dernière croisade: le jeu d’action Un autre jeu basé sur le film “Indiana Jones et la dernière croisade”, mais avec moins de chance. Avec une proposition d’action et de plateformes 2D, il nous a même laissé incarner le jeune Indy. La vérité est que le jeu n’a pas eu beaucoup de succès auprès des joueurs, qui se sont également plaints d’une difficulté élevée, même en début de partie. Pas la meilleure aventure d’Indiana Jones.

Les aventuriers de l’arche perdue Oui, même si cela semble être une sorte de blague, ce n’est pas le cas. Le premier jeu vidéo de la saga Indiana Jones est l’un des pires jamais réalisés. Le jeu est sorti un an après la sortie du premier film et, s’il est clair que les limitations techniques de l’époque ne permettaient pas de faire un beau jeu plein de secrets, le résultat a été plus pauvre que prévu.

Indiana Jones dans la vengeance des anciens Les débuts des jeux de rôle sont passés par des aventures conversationnelles. Ces jeux étaient basés sur la lecture de texte et c’était le joueur qui devait tirer son imagination pour la partie visuelle. C’était le genre de ce jeu vidéo, qui avait une histoire plutôt pauvre par rapport à ce que l’on pouvait voir au cinéma. Cela s’est passé sans douleur ni gloire, et ce n’est pas non plus une vedette dans ce genre classique.

