Une nouvelle génération de consoles de jeux vidéo a vu le jour en 2020. Cependant, ce sera en 2021 que nous commencerons à voir plus de propositions qui tenteront de tirer parti du potentiel technique du PS5 et Xbox Série X | S. Bien que nous sachions que de grands titres tels que Horizon Forbidden West, God of War 2, Halo Infinite et Fable, parmi tant d’autres, sont en route, il est inévitable de s’en réjouir. retour possible de certaines franchises qui ont laissé leur marque sur l’industrie il y a longtemps.

Certains juste sont restés à l’écart des projecteurs pendant de très nombreuses années et ils attendent votre retour triomphant. D’autres, au contraire, sont décédés parce que leurs dirigeants ont décidé de se concentrer sur des projets au succès économique assuré. La vraie raison de sa disparition n’a cependant pas influencé le choix de cette liste. Et bien sûr, sûrement le Top 5 que nous vous présentons peut être complétée par les souhaits des lecteurs. De quels jeux «oubliés» aimeriez-vous profiter à nouveau sur la PS5 et la Xbox Series X | S?

Espace mort

Pour beaucoup, c’est toujours une surprise que Espace mortMalgré les milliers d’adeptes qu’il a gagnés en cinq ans, il ne montre toujours aucun signe de vie aujourd’hui. La dernière fois que nous avons vu un titre dans la série, c’était en 2013 avec Dead Space 3 et, depuis, nous ne savons pas quels sont les projets d’EA avec sa franchise. Bien qu’il y ait eu des rumeurs sur son retour, la vérité est qu’aucune ne s’est réalisée.

À ce qui précède, nous devons également ajouter que Jeux viscéraux, le studio responsable de Dead Space, a fermé ses portes fin 2017. L’une des principales raisons de sa fermeture, selon le directeur des opérations d’EA, Blake Jorgensen, est que le studio se concentrait sur le développement de jeux linéaires. Les données de l’entreprise ont révélé que les campagnes solo perdaient lentement de leur popularité par rapport aux propositions multijoueurs.

Cependant, Star Wars Jedi: Fallen Order, également d’Electronic Arts et dont les ventes dépassaient les 10 millions d’exemplaires dans le monde, a montré que les histoires solo sont encore plus que vivantes même dans les études internes d’EA. Cette situation pourrait-elle conduire au retour de Dead Space sur les générations PS5 et Xbox Series X | S? Rêver ne coûte rien. Pendant que cela se produit, nous pouvons profiter Le protocole Callisto, le nouveau jeu de Glen Schofield (créateur de Dead Space).

Filtre à siphon

Parler de Filtre à siphon c’est aussi pour évoquer une saga qui a émerveillé des milliers de joueurs lors de la première PlayStation. Comme le reste des titres “oubliés” qui composent cette liste, nous avons entendu rumeurs de son retour présumé, mais à la fin tout ne sert à rien. Si la propriété intellectuelle appartient toujours à Sony, tout indique que l’entreprise se concentre sur les franchises dont le succès est plus que garanti à l’heure actuelle.

Avouons-le, Siphon Filter est un titre de niche qui devrait être repensé afin de se démarquer des nombreux titres d’action brillants d’aujourd’hui. L’espoir qui nous reste est que Studio Bend, l’équipe britannique détenue par Sony et responsable de Siphon Filter, a repris la route des grands projets avec Days Gone. C’est un fait qu’ils travaillent sur un nouveau projet pour la PS5, sera-ce une nouvelle tranche de Siphon Filter? C’est ce que beaucoup d’entre nous veulent entendre.

Crise de Dino

Crise de Dino Les joueurs qui ont apprécié le vaste catalogue PS1 se souviennent avec affection. Le dernier match de la franchise était Dino Crisis 3, qui est sorti en 2003 en exclusivité sur la Xbox d’origine. Et malgré sa grande communauté de fans et ses demandes constantes de retour, cela fait près de deux décennies que Capcom a décidé que Resident Evil serait leur seule bannière dans le genre survival horror.

Oui, il est assez clair pour nous que les zombies vendent plus que les dinosaures, mais cela ne nous a pas fait perdre l’espoir de profiter à nouveau d’une nouvelle Dino Crisis. Fin 2019, Capcom a renouvelé l’enregistrement de la marque au Japon, alimentant à nouveau les spéculations sur son retour sous forme de remake. Le problème est que, en juin dernier, la chaîne YouTube Didyouknowgaming a annoncé que Capcom a annulé un remake de Dino Crisis qui était développé par Blue Castle Games (anciennement Capcom Vancouver). L’illusion s’est évanouie à nouveau.

Silent Hill

Silent Hill est probablement le titre le plus recherché de la liste. Ce désir a été causé, surtout, par l’annulation surprise de Silent Hills en 2015. Le titre était sous la responsabilité de Guillermo del Toro et Hideo Kojima, mais les Japonais ont eu un conflit avec Konami et Konami a décidé de mettre fin au projet. Avant cela, les joueurs ont pu “profiter” d’une partie de la vision des deux créatifs en PT, un jeu – plutôt une démo – qui est déjà considéré comme culte.

Plusieurs rapports publiés en 2020 indiquaient que Silent Hill revient en exclusivité sur PS5, puisque le développement serait en charge de Sony Japan Studio (Bloodborne). Cependant, ni Konami ni Sony Interactive Entertainment n’ont commenté la question. La mauvaise nouvelle est que Keiichiro Toyama, créateur de Silent Hill et qui était censé diriger le nouveau titre, a quitté Sony Japan Studio plus tôt cette année pour fonder un studio indépendant: Bokeh Game Studio. Fait intéressant, son premier projet sera un jeu d’horreur qui arrivera en 2023.

Castlevania

Castlevania est l’une des franchises que la génération PS4 et Xbox One a préféré ignorer. Nous savons que la marque emblématique de Konami a eu quelques versions récentes sur les appareils mobiles, avec Castlevania: Moonlight Rhapsody étant la dernière d’entre elles. Pourtant, aucune de ces propositions n’a réussi à couvrir le vide laissé sur les consoles. Pour trouver le dernier titre de Castlevania sur le matériel de bureau, nous devons remonter à 2014, l’année de sortie de Castlevania: Lords of Shadow 2.

Après six ans d’absence, nous ne doutons pas que de très nombreux joueurs sauteraient de joie si Castlevania revenait sur PS5 et Xbox Series X | S. De plus, la confiance en son retour a été renforcée par la L’intérêt apparent de Konami à se lancer à nouveau sur le marché du jeu vidéo sur console. Nous avons évoqué précédemment le retour potentiel de Silent Hill, mais ce n’est pas le seul. D’autres rumeurs indiquent que le prochain projet de Bluepoint Games est le remake de Metal Gear Solid, ni plus, ni moins. Pourquoi ne pas penser que Castlevania pourrait suivre ses franchises sœurs?

