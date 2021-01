Les tribunaux de commerce de Barcelone prononcent un jugement en faveur de la Gran N dans sa lutte contre la piraterie.

La justice espagnole rend des jugements en faveur de Nintendo dans son combat contre le piratage. Dans deux procédures judiciaires différentes, toutes deux engagées par la Gran N, les tribunaux de commerce de Barcelone ont ordonné aux fournisseurs d’accès Internet en Espagne bloquer l’accès à trois sites Web qui distribuait des dispositifs et des logiciels de contournement pour la Nintendo Switch, ainsi que deux autres sites proposant des téléchargements de jeux vidéo pirates pour la console hybride.

Ces sites Web causent des dommages financiers importants aux développeurs NintendoLa première de ces décisions ordonne aux six principaux fournisseurs espagnols – Telefónica, Telefónica Móviles, Orange, Vodafone, Vodafone ONO et Xfera Móviles – de bloquer l’accès de leurs clients à trois sites Web chargés de vendre des appareils et des logiciels pour jouer à des jeux piratés sur les consoles Nintendo Switch. Comme le souligne Nintendo Ibérica dans son communiqué de presse, il s’agit de la première sentence du genre en Europe continentale, à la suite de la décision de la Haute Cour du Royaume-Uni fin 2019, qui a ordonné aux cinq principaux fournisseurs de son pays bloquer l’accès à ces mêmes sites Web.

Pour sa part, deuxième phrase ordonne aux mêmes fournisseurs de bloquer l’accès à deux sites Web qui distribuent copies non autorisées des jeux Nintendo Switch. «Ces sites Web sont populaires auprès des utilisateurs du monde entier pour trouver et télécharger des copies piratées de jeux vidéo Nintendo Switch, y compris les dernières versions», explique la branche espagnole de Nintendo. “Chacun des sites Web bloqués dans les deux procédures cause des dommages économiques et de réputation importants à tous ces développeurs et éditeurs de jeux vidéo pour Switch.”

Nintendo encourage le développement et la créativité et soutient fortement les développeursEn cela, Nintendo prétend avoir entamé une procédure “non seulement en son propre nom, mais également au nom des plus de 2 000 développeurs de jeux vidéo qui dépendent des ventes légitimes de jeux vidéo Nintendo Switch pour leur subsistance. Nintendo promeut et encourage le développement. et la créativité, et soutient fermement les développeurs qui créent légitimement des logiciels nouveaux et innovants. ” Et ils rappellent à leurs joueurs que jouer à des copies piratées de jeux sur leurs consoles peut conduire à l’exécution de code non sécurisé, ce qui «met l’utilisateur en danger».

Les ventes de Nintendo Switch ont continué de croître en 2020

Personne ne doute que Nintendo Switch est le produit star du Grand N, mais c’est aussi le cas pour une multitude de magasins spécialisés l’année dernière. La console hybride a dépassé les 68 millions d’unités vendues en septembre et, mois après mois, elle a été la machine la plus vendue dans de nombreuses régions. Il en va de même pour son logiciel, où des titres comme Animal Crossing: New Horizons ont dépassé les 26 millions de jeux vendus en six mois, un chiffre monumental.

En fait, les titres Nintendo qui sont derrière eux depuis de nombreuses années continuent de dominer les ventes, même à Noël. Par exemple, le jeu le plus vendu en décembre en Espagne était Mario Kart 8 Deluxe, une livraison qui a fait ses débuts sur Wii U. Et déjà en 2021, les aventures de Nintendo Switch ont été les jeux les plus vendus au Royaume-Uni au cours des deux premières semaines. de l’année.

