6 détails curieux du mandalorien liés aux jeux vidéo Star Wars

La série Disney + a clôturé sa deuxième saison nous laissant avec de grands moments.

Les fans de l’univers Star Wars célèbrent – et aussi tristes – après l’issue de la deuxième saison de The Mandalorian, qui dessine un horizon spectaculaire avec lequel il est difficile de ne pas s’exciter. Certains mystères ont été résolus, d’autres questions fondamentales ont été soulevées et les fans du monde entier ont déjà théorisé, discuté et débattu; et bien sûr, il y a une poignée de clins d’œil et références à l’univers étendu de Star Wars dont nous parlons maintenant dans cette spéciale, récupérant certaines des allusions aux jeux vidéo les plus importants qui sont éparpillés tout au long de l’histoire de The Mandalorian.

Tellement de Jon Favreau comme surtout Dave Filloni Ce sont de grands fans de la mythologie Star Wars qui ont compris comme peu d’autres l’essence de cette saga galactique créée par George Lucas il y a plus de 40 ans. C’est pourquoi il n’est pas rare de trouver des références à des personnages qui ont à peine quelques secondes dans les films originaux, ou d’en citer d’autres tirés de livres, de bandes dessinées et bien sûr, jeux video. Parfois, ce sont de simples lignes de dialogue, des idées qui ont été mentionnées dans les classiques de LucasArts, ou même des dessins vus dans les jeux vidéo. Cela dit, vous pouvez imaginer, ici nous incluons SPOILERS de la deuxième saison de The Mandalorian, donc si vous n’avez pas encore terminé la série, vous feriez mieux de ne pas continuer à lire.

Vous pouvez vous abonner à Disney + pour 6,99 euros par mois

Krayt Dragon Hunt – KOTOR Si vous avez joué à KOTOR, ce combat sur Tatooine vous était familier lors du premier épisode de la deuxième saison de The Mandalorian, car ce RPG classique nous faisait face à un défi très similaire. La récompense? Survivez à un combat épique et à une perle précieuse avec laquelle un Jedi expérimenté peut créer un sabre laser.

Image: KOTOR.

Dark Troopers – Star Wars: Forces des ténèbres Avant que Kyle Katarn ne découvre le chemin de la Force dans le mythique Chevalier Jedi, ce mercenaire a dû faire face aux implacables Dark Troopers que l’Empire créait secrètement, comme l’une de ses principales armes contre la rébellion. Dans The Mandalorian, nous les voyons en action, et ce sont des droïdes de combat avec une force écrasante.

Image: Star Wars: Dark Forces.

Opération Ash – Star Wars Battlefront 2 (DICE) La campagne Battlefront 2 nous a fait participer à l’un des moments les plus sombres de l’Empire Galactique: l’Opération Ash, un plan né de l’esprit maléfique de l’Empereur qui cherchait essentiellement à détruire les mondes s’il tombait. Et c’est ce dont parle The Mandalorian dans l’un des moments les plus tendus et les plus brillants de sa deuxième saison.

Image: Star Wars: Battlefront 2.

Shock Trooper devenu incinérateur – Star Wars Battlefront (DICE) Le stormtrooper armé d’un lance-flammes est une image très puissante de la fin de la première saison de The Mandalorian, mais les joueurs se souviendront d’un design très similaire de cette armure impériale à rayures rouges sur le Shocktrooper du premier DICE Battlefront.

Image: Fandom.com

Maître Skywalker – Star Wars Battlefront 2 (DICE) La deuxième saison récupère le mythique Luke Skywalker, des années après Return of the Jedi, dans une étape peu explorée du personnage dans laquelle il entame la création d’une nouvelle académie Jedi, qui a l’un de ses moments clés dans la campagne Battlefront 2 et qui a également valu un signe de tête dans le film Star Wars: The Last Jedi.

Image: Star Wars: Battlefront 2.

Motojet blanc – Star Wars Jedi: Fallen Order Le vice-président et directeur créatif de Lucasfilm, Doug Chiang, reconnaît qu’il a décidé de peindre en blanc les jets de moto impériaux présentés dans le premier épisode de la saison “Reckoning” après avoir vu cette idée dans un design Star Wars Jedi Fallen Order. dans les bureaux de Respawn.

Image: Le mandalorien.

Extra: le volume La technologie développée par Lucasfilms pour créer des extensions numériques pour décors de films, modifiables en temps réel, a trouvé son meilleur allié dans la plasticité et la qualité graphique du moteur graphique Unreal.

Image: Star Wars.

En savoir plus: Star Wars, The Mandalorian et séries télévisées et jeux vidéo.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');