Les créateurs de Bastion ont montré une fois de plus de quoi ils sont capables dans le monde des jeux vidéo avec Enfers, son dernier titre qui séduit tous ceux qui osent descendre aux enfers. Cependant, si vous ne le connaissiez toujours pas, maintenant son directeur, Greg Kasavin, de Supergiant Games, nous donne 6 faits en bref sur le jeu dans une nouvelle vidéo que Nintendo a publiée via l’une de ses chaînes YouTube officielles. Le monde souterrain n’a jamais été aussi beau!

Voici les 6 faits rapides que partage le directeur d’Hadès

6 faits en bref sur Hadès, par Greg Kasavin:

Fait 1: Qu’est-ce que Hadès?

Il s’agit d’un jeu d’exploration de type roguelike et de donjon dans lequel les joueurs défient le dieu de la mort lui-même alors qu’ils se frayent un chemin hors des enfers. Contrairement à d’autres jeux du même genre, lorsque vous mourez, tous les personnages se souviennent de vous et l’histoire continue de grandir.

Fait 2: Pourquoi sur Nintendo Switch?

Cela a été décidé très tôt car ils imaginaient que ce serait le genre de jeu qui fonctionnerait bien sur la Nintendo Switch en raison de ses commandes, entre autres. Ils veulent créer des jeux où les joueurs peuvent se sentir proches des personnages!

Fait 3: Comment avez-vous atteint un monde et un style artistique aussi riches avec votre petite équipe de développement?

L’inspiration vient du look des romans visuels du genre dark fantasy. Le directeur artistique est l’un des artistes les plus talentueux sur lesquels vous puissiez compter.

Fait 4: Tweets de fans

Dans cette section, vous venez de lire quelques tweets partagés sur le jeu. Beaucoup de gens commentent les aspects positifs d’Hadès, comme le fait de pouvoir caresser le chien.

Fait 5: Y a-t-il des influences de certains de vos titres préférés sur Hadès?

Il existe diverses attaques inspirées de certains jeux, comme l’attaque circulaire de The Legend of Zelda: A Link to the Past.

Fait 6: quelque chose qui peut être révélé en regardant une seule image

Le jeu ne concernait pas toujours le monde souterrain, car au début, on pensait créer quelque chose basé sur le labyrinthe du minotaure. Enfin, un jeu sur le fils d’Hadès a été créé.

