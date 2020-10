6 jeux Animaniacs pour fêter leur retour à la télévision Crazy to tie up!

Steven Spielberg produit la nouvelle série Hulu, basée sur les dessins animés amusants des années 90.

Le service d’abonnement vidéo Hulu a récemment annoncé le retour d’Animaniacs -ou Animanía dans certains pays hispanophones- après plus de 20 ans depuis sa naissance, et il l’a fait avec un parfait maître de cérémonie, comme Steven Spielberg servira de producteur de cette nouvelle version d’Animaniacs, qui était une des grandes séries de dessins des années 90. C’est pourquoi leur retour a suscité l’enthousiasme des trentenaires, qui pourront profiter des performances vocales originales, ainsi que des personnages emblématiques tels que Pinky et le cerveau.

La nouvelle est sortie dans le cadre du New York Comic-Con et le défi n’est pas petit, car les temps ont changé et bien qu’aujourd’hui on profite des vieux épisodes de la série, il est vrai que plusieurs éléments de son humour aujourd’hui pourraient A voir avec les sourcils froncés, avec une bannière de politiquement correct dans une main et une torche dans l’autre, mais vu la première bande-annonce d’Animaniacs, tout semble indiquer que nous allons profiter d’une grande première qui aura lieu le 20 novembre prochain.

Profitant de cette occasion, nous avons décidé de collectionner 6 des meilleurs jeux vidéo Animaniacs, qui sont les suivants:

Animaniacs – Sega Genesis, GameBoy, SNES (1994) La première des adaptations du dessin animé avait plusieurs versions. Les jeux pour Genesis et GameBoy étaient des plates-formes et ont demandé aux frères et sœurs de visiter divers décors de cinéma pour collecter des souvenirs et du pouvoir, ouvrant ainsi un magasin. Tandis que Animaniacs pour SNES avait des nuances de beat ’em up et a mis les frères pour empêcher le plan typique de conquête de Pinky and the Brain, récupérer des pages d’un scénario de film.

Pack de jeu Animanics – PC (1997) Quelques années plus tard, Animaniacs Game Pack est arrivé sur l’ordinateur, qui était le titre typique composé de 5 mini-jeux, mais il jouissait d’une meilleure apparence et donnait beaucoup d’attention aux détails, avec des cinématiques divertissantes, un grand humour et même des numéros musicaux pour pimenter les jeux de golf miniature. conduire avec une perspective haut-bas, des plates-formes et plus encore. Animaniacs Game Pack était une parade de références à des dessins animés, des personnages et des sketches.

Animaniacs Ten Pin Alley – PlayStation (1998) Déjà à l’époque de la première PlayStation est venu Animaniacs Ten Pin Alley, un jeu de sport (plus ou moins), où l’idée était de jouer au bowling avec 9 personnages emblématiques du dessin animé, tous avec différents niveaux de difficulté; balle de matériaux et de poids spécifiques, ainsi que de la visée, de la puissance et des effets. Les décors sont variés et bien sûr le jeu a un esprit arcade, épicé d’humour.

Animaniacs: Une aventure gigantesque – PC (1999) Un an après la fin de la production de la série, SouthPeak Interactive a sorti Animaniacs: A Gigantic Adventure, un hybride entre side-scroller et platformer, où les frères Warner ont traversé 11 niveaux en trois dimensions, à la recherche de films, de récompenses, d’affiches et plus encore. des objets de collection, ainsi que des salles secrètes et des niveaux bonus dans une structure qui rappelait en fait assez le jeu pour Genesis. Il avait un multijoueur en ligne.

Animaniacs: La grande chasse à Edgar – GameCube, PlayStation 2, Xbox (2005) Animaniacs: The Great Edgar Hunt est un jeu d’action et de plateforme en trois dimensions qui n’a pas trop évolué la structure centrale, où encore une fois, les frères Warner ont dû se perdre dans les décors de films Warner Brothers pour collecter des objets (dans ce cas des figurines) . Le titre a conservé le doublage et le grand humour, mais il était trop simple et souffrait de problèmes de caméra.

Animaniacs: lumières, caméra, action! – DS, GameBoy Advance (2005) La dernière apparition des Animaniacs dans le monde du divertissement (jusqu’à présent) était ce jeu d’action isométrique où, après avoir fait des ravages sur Warner, les frères ont été chargés de filmer plusieurs films qui étaient en fait des niveaux où les personnages devaient trouver des objets. Une formule assez simple, bien que pleine d’humour et même de public car techniquement, vous jouez dans l’écran de cinéma.

Comme vous pouvez le voir, les antécédents des frères Warner dans les jeux vidéo ne sont pas vraiment exceptionnels. Nous verrons si leur retour sur les écrans signifie aussi un retour sur les consoles, où ils peuvent ressusciter avec plus d’ingéniosité et profiter de nouvelles ressources technologiques.

