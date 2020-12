6 jeux gratuits à télécharger ou à essayer ce week-end, avec des offres de combat, d'action et une saga classique

Nous passons en revue certains des titres qui seront disponibles sans frais supplémentaires ces jours-ci sur PC, Xbox et Stadia.

Nous entrons pleinement dans le mois de décembre et nous le faisons avec jusqu’à six jeux vidéo gratuits à télécharger ou à essayer PC, Xbox et Stadia. Ce sont des jeux vidéo qui, pour la plupart, peut être apprécié en compagnie d’autres amis en ligne, donc le plaisir en groupe pour ces jours où on nous demande de rester à nouveau à la maison est garanti. Nous passons en revue les jeux gratuits du week-end.

Tapez: Téléchargez-le et conservez-le pour toujours!

Le cadeau de la semaine d’Epic Games Store est Cave Story +, “probablement le jeu indépendant le plus populaire de tous les temps”. C’est un titre d’action-aventure dans lequel nous devons courir, sauter, tirer et voler dans un monde étrange dans lequel une curieuse race de lapins innocents, appelés Mimigas, se promène librement.

Type: Essai à durée limitée

Idéal pour rire entre amis. Grâce à Steam, nous avons l’occasion ce week-end de télécharger Embr, un jeu vidéo qui nous emmène dans un monde où les pompiers sont quelque chose de plus similaire à Uber au lieu des services d’urgence classiques. Notre objectif? Éteignez les incendies et sauvez autant de vies que possible.

Type: Essai à durée limitée

De Steam vient l’opportunité de goûter Forge and Fight!, Un jeu vidéo sorti il ​​y a quelques mois avec une apparence plutôt décontractée qui nous propose de créer des armes folles avec différents objets et de participer à de féroces combats au corps à corps ou à distance à travers des modes de jeu en en solo et en ligne.

Type: Essai à durée limitée

Voulez-vous jouer à un jeu de combat? Il y a quelques jours, l’atterrissage d’un nouveau personnage dans Soulcalibur VI, un jeu vidéo Bandai Namco qui termine sa deuxième saison de contenu, était une nouvelle que nous pourrons découvrir dans le cadre des Xbox Live Free Play Days jusqu’au 6 décembre.

Type: devient libre

Après son premier lancement pour Stadia Pro, Super Bomberman R Online est désormais gratuit pour tous les joueurs de Stadia, présentant une proposition où les fans de la franchise peuvent découvrir un mode Battle Royale pour jusqu’à 64 joueurs avec des batailles en direct dans plusieurs scénarios en même temps.

Type: Essai à durée limitée

Nouvelle opportunité de décider de rejoindre ou non l’univers de The Elder Scrolls Online, le jeu de rôle multijoueur en ligne primé de Bethesda qui compte déjà plus de 15 millions de joueurs sur toutes les plateformes. Il sera disponible pendant les jours de jeu gratuit Xbox Live Gold jusqu’au 9 décembre.

