6 jeux vidéo qui nous confrontent à la mort, transformé en un redoutable ennemi

Bien sûr, Dark Souls en fait partie.

Les jeux vidéo et la mort sont toujours allés de pair. Pas nécessairement parce que la faucheuse fait une apparition physiquement, mais à cause des innombrables fois où nous avons perdu la vie en jouant. Probablement, au XXIe siècle, il n’y a pas de meilleur exposant que Dark Souls, la saga populaire de From Software. Cependant, aujourd’hui, nous ne parlons pas de la mort comme de la fin, mais comme d’un personnage.

Et il y a des titres qui nous permettent d’y faire face; regardez de vous à vous cette entité que nous craignons tous et battez-la au combat. Dans certains, ils font partie du scénario, tandis que dans d’autres, il s’agit d’une mission secondaire ou d’un combat spécial. Nous vérifions 7 jeux vidéo qui nous permettent de lutter contre la mort.

L’enfer de Dante Un voyage à travers l’enfer lui-même ne saurait rester sans une bataille contre la mort. L’un des combats les plus spectaculaires contre le hack and slash sanglant lancé par Electronic Arts il y a plus de dix ans.

Personne 5 / Personne 5 Royal Non, cette fois, nous ne vous apportons pas Mara, le pénis extraterrestre à roues. La saga a de nombreux boss spéciaux, et la mort en fait partie. Tenez compte du nom de Reaper et parcourez librement les tunnels de Mementos.

Le dogme du dragon: Dark Arisen Son apparence est aussi imposante que ses compétences de combat; C’est un ennemi particulièrement difficile que nous pouvons trouver dans Dark Arisen, la vaste extension du populaire RPG d’action de Capcom.

Castlevania: Symphonie de la nuit Jouer à la légendaire franchise Konami signifie mourir encore et encore. Et en plus, cela signifie aussi faire face à notre propre mort. Cela se passe en plusieurs versements, mais il nous reste le combat Symphonie de la nuit.

Âmes sombres Le titre From Software ne pouvait pas manquer la fête. Nito, le roi du cimetière est l’image vivante de la mort: il nous attend dans les profondeurs et il est possible de négocier avec lui, même si au final on finit par le tuer.

Légende brutale Il porte une capuche noire, porte une énorme faux et a le sens de l’humour, donc il n’y a pas de doute: c’est la mort. Bien sûr, dans Brutal Legend, nous nous battions contre des choses bien pires. Et plus grand.

Extra: Flipping Death Les créateurs de Stick it to the Man! Ils sont revenus avec une proposition des plus excentriques, dans laquelle nous affrontons la mort car il est notre patron! Y a-t-il un ennemi plus ennuyeux que ça?

