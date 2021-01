6 manettes pour jouer sur téléphones portables pour moins de 100 euros que nous recommandons

Nous proposons une liste avec certains des périphériques et accessoires que nous aimons le plus jouer sur les smartphones.

Il jeu sur smartphone profiter en bonne santé aujourd’hui, avec une multitude d’options pour jouer, des services plus matures que jamais et une bonne sélection de titres qui voient le jour dans la plateforme mobile la plus populaire d’aujourd’hui. Quelques exemples de cette déclaration sont la sortie du fantastique The Pathless sur le système iOS d’Apple, ou les fonctionnalités que des services comme xCloud ont sur Android; un service dont nous avons également préparé un rapport il n’y a pas si longtemps.

Cependant, et même malgré les avantages que la plateforme a acquis au fil des ans, il y a quelque chose qui, pour les acteurs traditionnels, a toujours été un facteur important contre: manque de contrôles physiques pour jouer. Oui, il existe de nombreux titres qui, sur la plateforme, sont conçus pour tirer parti de la particularité des commandes tactiles et du format mobile, mais ce n’est pas une norme établie.

Aujourd’hui, et plus particulièrement tout au long de ce texte, nous visons à vous aider à vous faciliter la tâche de jouer confortablement sur vos smartphones, en vous proposant certains des accessoires que nous trouvons les plus utiles pour jouer sur la plateforme tout au long une simple liste.

Nos options préférées et un mot sur ces accessoires

Lorsqu’il s’agit d’ajouter un support physique au contrôle de nos smartphones, il existe trois grandes options: utiliser un contrôleur «traditionnel» compatible pour lire un clip; utiliser un support avec une poignée pour simuler un contrôleur, mais en utilisant le support tactile; ou optez pour un contrôleur personnalisé conçu pour nos appareils mobiles. Les trois options sont valables et chacune préconise une solution différente à la même affirmation, mais elles ont leurs propres problèmes associés. Premièrement, l’utilisation d’une poignée – ou d’une poignée de jeu – pour accueillir la commande tactile de notre téléphone mobile peut être un moyen simple et bon marché pour améliorer notre expérience sur ladite plateforme, mais l’absence de contrôles physiques peut conduire de nombreux utilisateurs à les ignorer systématiquement.

L’utilisation d’un contrôleur supplémentaire compatible est sans aucun doute l’une des options les plus confortables pour un joueur traditionnel, ainsi que le moyen le plus rapide de jouer au “business as usual” sur cette plate-forme mobile. Malheureusement, cela se fait au détriment de leur propre portabilité, les obligeant à avoir un appareil plus ou moins encombrant à transporter régulièrement; sans oublier que tous les pilotes ne fonctionnent pas correctement avec tous les smartphones et systèmes d’exploitation du marché.

Enfin, l’option la plus complète adaptée aux besoins de la plateforme sont les contrôleurs pour smartphones, prêts à être utilisés, spécifiquement, dans ces appareils; mais beaucoup de ces périphériques sont excessivement cher pour de nombreux joueurs, ou directement incompatible avec vos appareils. Le choix entre l’une ou l’autre option dépend entièrement de votre propre smartphone et de ce que vous cherchez à réaliser avec le support physique de cet appareil. Pour couvrir le maximum de contenu, nous avons choisi de mettre en évidence certaines de nos options préférées dans ces trois options, en mettant en évidence ce que nous aimons le plus sur chacun de ces appareils dans la sélection suivante.

Razer Kishi

Notre contrôleur de smartphone adaptatif préféré

De tous les contrôleurs développés avec un téléphone, exclusivement, à l’esprit, le Razer Kishi est celui que nous aimons le plus jouer sur cette plate-forme pour deux raisons simples: il a une grande compatibilité avec les appareils Android et a un schéma de contrôle familier – similaire à celui trouvé sur Xbox One – avec une bonne construction. L’appareil a également un facteur de forme réduit qui met l’accent sur l’environnement portable de ces appareils; ainsi que des ajouts intéressants, comme l’inclusion d’un port d’intercommunication pour charger l’appareil pendant que nous jouons. Son point faible est son incompatibilité avec iOS, pour lequel il existe une version spécifique à un prix très similaire.

Achetez Razer Kishi pour 89,90 euros

GameSir X2

L’un des modèles Android que nous aimons le plus

Très similaire dans son concept à notre recommandation précédente, le GameSir X2 est un contrôleur adapté au facteur de forme de notre smartphone pour faire de ces appareils une sorte de console portable. Le contrôleur lui-même c’est très bien construit, tant pour ses matériaux que pour son clavier. Il n’a pas de batterie interne, car l’appareil est alimenté par la propre batterie de l’appareil et il n’a pas de capacités sans fil; mais ces deux éléments ne sont pas un problème, à notre avis, pour profiter de ce contrôleur. Il a une bonne compatibilité avec les appareils Android, mais la liste de compatibilité officielle ne peut être trouvée que sur son site Web. Dernièrement, il a rencontré des difficultés en stock, mais nous l’avons ajouté comme l’une de nos options préférées.

Acheter GameSir X2 pour 79,99 euros

SteelSeries Nimbus +

Le contrôleur le plus complet pour iOS

La version “Plus” du SteelSeries Nimbus original est, pour nous, le meilleur pilote disponible pour les appareils mobiles Apple. Non seulement il a une excellente construction et un bon nombre d’extras pour rendre votre expérience utilisateur peu à envier aux contrôleurs officiels des consoles actuelles, mais il comprend également une batterie généreuse de environ 50h d’utilisation approximative dont nous pouvons avoir grâce à sa connexion filaire, ainsi que par Bluetooth. Sa faiblesse la plus évidente est sa compatibilité unique avec les appareils Bitten Apple. Les utilisateurs d’Android devraient opter pour des modèles comme le Stratus Duo s’ils veulent la même expérience, sans que cela n’inclue un clic de poignée; bien que pour eux, notre option préférée soit le prochain membre de cette liste.

Achetez SteelSeries Nimbus + pour 75,59 euros

PowerA MOGA XP5-X Plus

Une option pour Android aussi complète qu’utilitaire

Pour ceux qui veulent une télécommande à clipser utilitaire unique pour leurs appareils mobiles, notre option idéale, à condition que leurs smartphones utilisent Android comme système d’exploitation, est le XP5-X Plus de PowerA; un contrôleur qui imite, à la fois dans la forme et la distribution, le contrôleur Xbox One, mais qui ajoute un bon nombre d’ajouts pour faire de son utilisation sur les smartphones une expérience des plus agréables. La preuve en est l’utilisation du contrôleur lui-même en tant que PowerBank improvisé pour jouer à nos appareils pendant plus d’heures, ou l’incroyable compatibilité que l’appareil montre dans le système d’exploitation de l’androïde vert.

Acheter PowerA MOGA XP5-X Plus pour 74,99 euros

GameSir F2

Juste un support pour faciliter notre jeu

Disons que vous ne voulez pas vous débarrasser des commandes tactiles dont dispose votre smartphone, soit par habitude, soit pour rechercher la portabilité maximale possible; mais vous voulez toujours pouvoir jouer sur votre appareil mobile d’une manière plus confortable que d’habitude. Pour ces cas spécifiques, la meilleure option est une poignée avec un facteur de forme d’un contrôleur, et notre option préférée pour cela est le GameSir F2. La raison en est sa simplicité, sa formidable compatibilité et sa portabilité, car la poignée peut être jointe en une seule pièce facile à transporter. Il comprend également une poignée supplémentaire dans la zone supérieure, qui sert à localiser une sorte de boutons supplémentaires tels que des déclencheurs, bien qu’ils ne soient pas complètement réalisés – à notre avis – et ne soient pas le point fort de cet appareil.

Acheter GameSir F2 pour 16,99 euros

Prise en charge de PowerA MOGA

La pièce qui nous permet de jouer confortablement sur un smartphone avec une manette Xbox

Pour fermer cette liste, une option simple mais utile pour tous ceux qui possèdent déjà une manette pour Xbox One ou la nouvelle Xbox Series et qui souhaitent l’utiliser pour profiter de services tels que xCloud ou similaires sur leurs appareils mobiles. Ce support PowerA dispose d’une certification Microsoft officielle, d’une compatibilité totale avec les pilotes de l’entreprise et d’un nombre généreux de points d’assistance pour positionner notre appareil comme nous le souhaitons. De toute évidence, ce n’est une option valable que pour ceux qui veulent profiter de leurs manettes Xbox à cette fin, mais il nous semble, parmi les options disponibles, le meilleur choix pour cela.

Achetez le support PowerA Moga pour 17,99 euros

