6 moniteurs et téléviseurs pour jouer en 4K pour moins de 500 euros dans les offres exceptionnelles du Black Friday

Nous listons six modèles qui entrent dans ce budget ce Black Friday et nous les aimons particulièrement.

Les écrans sont généralement protagonistes absolus lors des soldes du Black Friday, de nombreux utilisateurs attendent patiemment ces jours-ci pour effectuer ce type d’achat; Mais même avec les rabais considérables que nous voyons sur de nombreux modèles, ceux que nous avons énumérés jusqu’à présent peuvent ne pas être disponibles pour tout le monde. Tenant compte du fait que 4K promet d’être la résolution de référence de cette génération, et sachant que de nombreux joueurs de console vont avoir un contact avec elle pour la première fois, nous avons préparé cette liste simple dans laquelle nous signalons trois téléviseurs 4K pour moins de 500 euros et trois autres moniteurs 4K pour moins de 400 euros.

Trois moniteurs 4K en vente à moins de 400 euros ce Black Friday

Nous ouvrons avec des moniteurs, car c’est la catégorie où l’on trouve un plus grand nombre de modèles à un prix abordable. L’objectif étant de trouver des modèles 4K avec des caractéristiques de jeu inférieures à 400 euros, les modèles listés n’ont pas d’excellentes fonctionnalités, mais ils ont des performances correctes pour leur valeur actuelle.

Lenovo L28u-30 (28 pouces) pour 279,99 euros (Prix d’origine 329 euros). Nous ouvrons la liste avec le modèle le plus abordable de tous. C’est un moniteur IPS de Lenovo qui a une envergure de 28 pouces, un bon temps de réponse pour un modèle avec une dalle IPS (5-6 ms) et FreeSync. Il ne se distingue par rien de spécial, mais il fait tout ce que nous lui demandons.

Acer Nitro VG280K (28 pouces) pour 300 euros (Prix d’origine 348 euros). Ce moniteur a été parmi nos choisis comme les meilleurs moniteurs de son prix au cours de cette année, et il l’a fait en offrant un bon panneau, avec une représentation correcte des couleurs et un contraste acceptable, pour un prix bas; ce prix est maintenant encore plus bas.

Samsung LU32R590CWUXEN (31,5 pouces) pour 329,99 euros (Prix d’origine 399 euros). En tant que plus grand moniteur de cette liste, ainsi que le seul avec un panneau incurvé, nous trouvons ce modèle Samsung, qui comprend une dalle VA de la marque à une résolution 4K, avec un excellent niveau de contraste et une excellente représentation des couleurs, ainsi que de jolis extras pour les joueurs, comme le mode de jeu. Son point faible est la luminosité, relativement faible pour un moniteur de sa taille, mais au prix on le trouve maintenant c’est toujours une très bonne option.

Trois téléviseurs 4K en vente à moins de 500 euros ce Black Friday

Les téléviseurs présentent, peut-être, des fonctionnalités plus intéressantes pour les joueurs dans la fourchette de prix que nous avons marquée pour ce texte. Bien qu’en termes de qualité d’image et de performances, ils soient loin des autres modèles plus chers et plus grands, ils sont toujours parfaitement fonctionnels et intéressants.

Samsung 43TU8005 (43 pouces) pour 375 euros (Prix d’origine 519 euros). Avec une taille modérée et un prix très serré, l’examen pour ce 2020 de ce téléviseur est le bienvenu car il s’agit de l’une des propositions Samsung les plus abordables et les plus complètes dans cette gamme de prix. Il dispose d’un panneau Va avec la technologie Edge Led qui lui donne une image adéquate et un niveau de contraste correct. Pour les joueurs, la chose la plus intéressante à propos du modèle, en plus de son prix, est son mode de jeu, qui fait un excellent travail avec la latence du panneau.

Philips 43PUS8505 (43 pouces) pour 479,99 euros (Prix d’origine 629 euros). Un peu au-dessus de 400 euros on retrouve la version 43 pouces de ce modèle Philips, qui bénéficie d’une très bonne qualité d’image pour sa gamme de prix, compatibilité avec Dolby Vision – technologies Atmos et Ambilight pour donner un peu de luminosité à notre salon. Pour jouer, il n’a pas de grandes fonctionnalités au-delà de son mode de jeu, mais le panneau MVA de ce modèle a une latence relativement faible.

TCL 65DP600 (65 pouces) pour 489,99 euros (Prix d’origine 569 euros). En tant que modèle le plus grand de notre liste, ainsi que l’un des plus intéressants de celui-ci, nous trouvons ce téléviseur TCL doté d’une dalle VA à une résolution 4K avec un éclairage FALD, qui confèrent au modèle un très bon niveau de contraste. et une bonne représentation des couleurs. Malheureusement, il n’a pas de fonctionnalités vraiment utilisables pour les joueurs au-delà de son mode de jeu, mais son prix pour l’image proposée est très bon.

