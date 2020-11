6 raisons de suivre Tower of Fantasy, jeu gratuit qui cherche le trône de Genshin Impact

Le RPG Perfect World a déjà suscité de grandes attentes en Chine, où il est disponible en version bêta.

Il y a quelques mois à peine, personne ne pouvait imaginer le phénomène social que Genshin Impact était sur le point de déclencher, le jeu de rôle d’action que tant de gens comparaient à Zelda: Breath of the Wild. Pour cette raison, ce n’est pas une bonne idée de sous-estimer le potentiel que vous pouvez réaliser une nouvelle promesse en devenir. Et aujourd’hui, nous avons regardé Tower of Fantasy, qui est en version bêta en Chine et semble avoir l’approbation de nombreux joueurs.

Pour vous mettre en situation, la première chose est de dire qu’il est appelé à être officiellement lancé en 2021. Il le fera sur PC et appareils Android et iOS – il devrait faire de même plus tard sur les consoles – et s’engage à combiner rôle et action dans un vaste monde ouvert. Cela ne finit-il pas de vous convaincre? Nous vous donnons 6 raisons pour lesquelles vous devriez garder une trace de Tower of Fantasy.

C’est totalement gratuit Le prix de quelque chose n’est pas synonyme de qualité; Nous l’avons vérifié mille fois dans des titres populaires tels que Genshin Impact ou Call of Duty: Warzone. Actuellement, le modèle F2P est essentiel pour que des millions de joueurs osent l’essayer.

Un monde colossal Les paysages que nous pouvons explorer dans Tower of Fantasy sont immenses, variés et pleins d’endroits à découvrir. De plus, comme vous pouvez le voir sur l’image, le surf en fait partie. Mais nous aurons aussi des véhicules, parmi lesquels des motos.

Vos possibilités de personnalisation Actuellement, pouvoir créer un personnage personnalisé est devenu une grande revendication, et l’éditeur de Tower of Fantasy nous en rappelle d’autres aussi élaborés que ceux de Code Vein ou Baldur’s Gate 3, puisqu’ils nous offrent des millions de combinaisons possibles.

L’histoire aura du poids Il est logique de penser qu’un MMORPG gratuit n’accordera peut-être pas beaucoup d’importance au récit, mais Tower of Fantasy a une histoire qui tourne autour de la vie et de la mort, qui occupera le devant de la scène et promet d’être intense. Les scènes vidéo ne manqueront pas.

Variété de mécanique L’action est l’un des éléments les plus importants du jeu, mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un RPG en monde ouvert. Nous aurons l’exploration, la résolution d’énigmes, le commerce … En ce sens, la proposition sera similaire à celle de Genshin Impact.

Une apparence visuelle saisissante Ce n’est pas quelque chose de transcendantal, mais le graphisme des jeux vidéo est aussi quelque chose d’important. Développé sous Unreal Engine 4, Tower of Fantasy a fière allure et rappelle le meilleur anime. Et c’est actuellement en version bêta.

