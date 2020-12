La nouvelle édition de l’événement aura lieu à l’aube du 11 décembre.

Par Roberto Pineda / Mis à jour le 9 décembre 2020, 15 h 35 30 commentaires

le 11 décembre à 1 h (heure espagnole) nous vivrons encore une année la célébration de Les Game Awards, un scénario dans lequel nous ne rencontrerons pas seulement le gagnant de GOTY 2020; Nous verrons également de nouvelles annonces et du matériel de divers jeux vidéo en développement. L’événement, présenté par Geoff Keighley, a eu lieu pour la première fois en 2014 après avoir succédé aux défunts Spike VGA et VGX.

Bien que les prix soient l’une des principales attractions pour les joueurs – ne perdez pas de vue tous les nominés – il ne faut pas oublier que le salon nous a déjà laissé des annonces aussi pertinentes que celles de The Outer Worlds et Crash Team Racing Nitro-Fueled, entre autres. Pour cette raison, aujourd’hui nous donnons un examen des meilleures surprises que nous ayons vues tout au long de l’histoire des Game Awards.

Psychonautes 2 La suite du jeu culte de Tim Schafer fait le travail; cela ne viendra que l’année prochaine. Il semble incroyable que cinq ans se soient écoulés depuis son annonce lors de l’édition 2015.

Bayonetta 3 Le retour de notre sorcière préférée a été officialisé lors des Game Awards 2017. Bayonetta 3 est appelé à être parmi les plus grands du genre, même s’il semble qu’il faudra encore attendre encore un peu.

Soul Calibur VI L’édition 2017 nous a laissé l’annonce du sixième chapitre de l’une des plus importantes sagas de combat de l’histoire. De plus, ce n’est pas n’importe quelle livraison, car on peut s’y battre avec Geralt de Rivia lui-même!

Dragon âge 4 Bien qu’en 2018 nous voulions voir plus de matériel, le retour d’une franchise comme Dragon Age est toujours un moment important. Le quatrième volet mendiera, mais au moins nous avons pu célébrer son existence.

Crash Team Racing Nitro-Fueled Les Game Awards 2018 nous ont laissé une annonce dont les fans de Crash rêvent depuis des années: son retour en tant que pilote de kart près de vingt ans après la sortie de Crash Team Racing sur PlayStation.

Les mondes extérieurs Une autre bonne surprise sur laquelle personne ne pouvait parier pour le gala 2018. Un RPG de science-fiction attrayant d’Obsidian Entertainment, l’un des studios les plus talentueux pour concevoir un jeu vidéo de rôle.

Xbox Series X et la saga de Senua: Hellblade II Si pour quelque chose – en plus de plusieurs titres – on se souviendra de l’édition de l’année dernière, ce sera pour la confirmation officielle de la nouvelle console de Microsoft: Xbox Series X, qui a été annoncée avec la suite de Hellblade: Senua’s Sacrifice.

Les salons du jeu vidéo ne sont pas seulement rappelés pour les nouvelles publicités; aussi pour ceux des moments que nous gardons tous dans notre mémoire. L’apparition d’une figure importante de l’industrie, les nouveaux gameplays de jeux vidéo qui sont en préparation depuis longtemps et que nous voulons tous voir … Et les Game Awards ont toujours été un événement important qui nous a laissé un autre moment mémorable. Nous en passons en revue certains.

Nous ne nous souvenons pas seulement des grandes annonces de l’événementGameplay de Mass Effect Andromeda: La saga BioWare a laissé une marque indélébile sur le cœur de tous les amateurs de science-fiction pendant la génération PS3 et Xbox 360. Il semblait que le rêve de voir un nouvel opus ne se réaliserait jamais, et quand il a finalement été officiellement confirmé Il nous a fallu beaucoup de temps pour voir le jeu en mouvement. Cependant, dans l’édition 2016, nous avons pu voir le gameplay suivant.

Hideo Kojima fait ce qu’il fait de mieux: Le créateur japonais ne laisse jamais une marionnette avec une tête, et la nouvelle apparition de Death Stranding lors du gala 2016 n’allait pas être moindre. Avec Mads Mikkelsen comme protagoniste principal, cette bande-annonce cinématographique a porté les niveaux d’attente à des niveaux inimaginables. Pour exemple, un bouton:

L’éveil du héros du temps: The Legend of Zelda: Breath of the Wild était un mystère pour beaucoup. Et c’est que nous n’avions pratiquement rien vu de l’un des titres les plus attendus de la dernière décennie. C’est alors que, lors de l’édition 2014, Shigeru Miyamoto et Eiji Aonuma l’ont montré d’une manière assez particulière: jouer sur Wii U et pointer la caméra vers la télévision. Environ quatre minutes de jeu dans lesquelles nous avons commencé à entrevoir le monde que nous explorerions plus tard en mars 2017, lorsqu’il est également arrivé sur Nintendo Switch.

