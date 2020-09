Certains de ces prototypes ont fini par devenir d’excellents jeux vidéo Sonic.

Sonic the Hedgehog est une véritable légende du jeu vidéo; Il a trente ans d’histoire derrière lui et nous a laissé des titres inoubliables. Surtout pendant les années 90 grâce à des livraisons pour consoles 8 et 16 bits, même si ces dernières années, nous avons également apprécié un hommage à la saga comme le fantastique Sonic Mania.

Nous connaissons très bien les jeux officiels, mais Qu’en est-il de ces prototypes qui ne se matérialisent jamais? Malgré les versions abandonnées, certaines ont fini par voir la lumière et peuvent être testées. Cependant, il serait probablement logique de ne pas le faire, car ce sont des versions très prématurées avec de nombreuses erreurs. Ici vous avez une compilation de prototypes sonores.

Sonic 3C – Prototype Sonic 3 Vous souvenez-vous du cas de Sonic & Knuckles et Sonic 3? Au départ, les deux titres allaient se réunir, même si finalement nous devons utiliser la technologie Lock-on pour les unir. Sonic 3C est une version préliminaire du projet original, et il contient plusieurs de ses niveaux incomplets.

Beta 0510 – Prototype de CD Sonic Sonic CD est arrivé sur le marché en 1993 et ​​est l’un des grands de la saga. Sept ans plus tard et grâce à un groupe de fans, ce prototype a été découvert, le plus ancien des nombreux que le jeu avait (bêtas 710 et 920). Ce n’est guère un échantillon du projet, car il est incomplet et se termine au troisième niveau.

CD 0.02 – Prototype de CD Sonic Encore un autre CD Sonic. Cette fois-ci, c’est une version très, très précoce du titre car il est à peine jouable au-delà du premier boss final. De plus, ce prototype présente des problèmes audiovisuels. Il a été utilisé pour montrer le jeu lors d’un événement officiel de Sega en 1992.

Simon Wai – Prototype Sonic 2) Sonic 2 est l’un des titres les plus réussis de tous les temps. Heureusement, son prototype est tombé au bord de la route. Il s’agit d’une ROM d’origine chinoise sortie en 1999, après plusieurs années de recherche. Bien qu’il soit très vert, cela laissait entendre les niveaux de qualité élevés que le jeu final atteindrait.

Nick Arcade – Prototype Sonic 2 Nick Arcade a été l’une des premières émissions de télévision consacrées aux jeux vidéo que nous avons vues. Il a été diffusé sur Nickelodeon et les entreprises ont profité de l’occasion pour promouvoir leurs titres. L’un d’eux était Sonic 2, qui a été présenté à travers une version précoce et éphémère du produit final.

Sonic X-treme – L’inspiration de Sonic Riders? Il a été créé par Vision Scape en 2000 et le jeu final a été annulé. Six ans plus tard, Sega a sorti Sonic Riders et la ressemblance était au-delà du raisonnable. En fait, le fondateur de l’équipe, Matt McDonald, a reconnu qu’il envisageait de poursuivre les Japonais.

Crackers Sonic – Prototype Chaotix de Knuckles) Il est également connu sous le nom de Sonic Stadium et son développement a commencé juste après le lancement de Sonic 3. Bien qu’il y ait eu des rumeurs qui faisaient état d’un supposé projet amateur utilisant le code de Chaotix de Knuckles, la vérité est que c’était l’inverse; Le titre de Knuckles a profité des améliorations du moteur de ce prototype.

En savoir plus: Sonic, Sonic Boom, Sonic Adventure, Sonic Forces et Sonic Generations.

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["none"]).setTargeting("publisher", [""]).setTargeting("genre", [""]).setTargeting("game", [""]).setTargeting("url_sha1", "8b584429676e58611c32f9d5b864437fa78839ad");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');