8 choses à savoir si vous commencez à jouer à Genshin Impact

Le RPG à la mode est disponible gratuitement sur PC, PS4, mobiles et sera bientôt disponible sur Nintendo Switch.

2020 nous laisse avec plusieurs jeux qui sont rapidement devenus un vrai phénomène de masse: Fall Guys, Among Us, Call of Duty: Warzone … et le récent Genshin Impact, un incroyable RPG d’action qui compte déjà des millions d’utilisateurs. Dans notre analyse, nous avons déjà clairement indiqué que sa qualité va bien au-delà des similitudes avec Zelda: Breath of the Wild, alors n’hésitez pas à l’essayer en profitant de est libre.

Comme dans d’autres jeux vidéo de ce type, nous comprenons que beaucoup d’entre vous se demandent comment jouer ou par ou commencer; Ce n’est pas facile d’entrer dans quelque chose comme ça, surtout pour ceux qui n’ont pas suivi le titre depuis sa création. Pour cette raison, nous vous proposons 8 conseils pour vous aider à vous améliorer rapidement chez Genshin Impact.

Déverrouiller le mode coopératif

C’est un RPG et la mise à niveau est essentielle, mais dans ce cas, c’est très important. Le motif? Eh bien, le mode coopératif non disponible jusqu’au niveau aventure 16. Il est important de noter que le niveau d’aventure est différent du niveau de vos personnages. Pour progresser au plus vite dans ce processus, rien de mieux que missions complètes, à la fois le quotidien et l’histoire principale.

Cherchez des portails de téléportation

Il est facile de comprendre pourquoi Genshin Impact est comparé à Zelda: Breath of the Wild, comme la taille de votre monde est vraiment colossale. Pour cette raison, il est essentiel de trouver et de débloquer au plus vite tous les points de téléportation que vous trouverez en explorant. C’est un jeu dans lequel il y a beaucoup de missions et il est souvent nécessaire de farmer (éliminer les ennemis sans s’arrêter), donc rien de mieux que activer les itinéraires de voyage dès que possible.



Concentrez-vous sur vos personnages préférés

Genshin Impact a de nombreux personnages, mais il n’est pas commode d’élever le niveau de tout. Il est beaucoup plus conseillé d’en essayer plusieurs jusqu’à ce que vous trouviez ceux qui correspondent le mieux à votre style de jeu, puis concentrez-vous sur eux et augmentez leurs capacités en fonction de l’acquisition d’expérience. Aussi, vous devez savoir que le processus est plus rapide en utilisant des matériaux EXP qu’en vaincre des ennemis. Ces objets sont la récompense pour avoir accompli des missions.

Comment promouvoir les personnages

Les personnages du jeu progressent à travers différentes phases. Cela signifie que En atteignant un certain niveau, vous ne pourrez plus monter plus loin jusqu’à ce qu’ils soient promus. Et pour cela, il est nécessaire de télécharger également le niveau aventure. Ensuite, nous vous laissons une liste des conditions requises pour réaliser l’ascension tant attendue:

Du niveau 0 à 20, vous pouvez monter sans restrictions

Du niveau 21 au 40, vous avez besoin de 15 niveaux d’aventure

Du niveau 41 au 50, vous avez besoin de 25 niveaux d’aventure

Du niveau 51 au 60, vous avez besoin de 30 niveaux d’aventure

Du niveau 61 au 70, vous avez besoin de 35 niveaux d’aventure

Du niveau 71 au 80, vous avez besoin de 40 niveaux d’aventure

Du niveau 81 au 90 (limite maximale), vous avez besoin de 45 niveaux d’aventure



Obtenez des mûres avec des commandes quotidiennes

La mûre est la principale devise utilisée par les commerçants dans le monde de Genshin Impact, il est donc important de commencer à amasser une petite fortune dès que possible. Cela peut être réalisé en explorant, en battant des ennemis et en accomplissant des missions. Cependant, la méthode la plus recommandée – et la plus rapide – est de compléter les commandes quotidiennescar ils offrent une récompense de près de 3 000 mûres. De plus, si vous participez tous le même jour, vous recevrez une récompense supplémentaire de près de 6 000 mûres.

Recherche de minéraux pour créer des armes

Si vous avez la chance d’obtenir le personnage Ningguang et que vous avez besoin de minéraux pour créer des armes dans la forge, vous pouvez bénéficier de votre capacité à les découvrircar il marque l’emplacement du fer, du fer blanc et du verre sur la carte. Dans le cas des deux premiers, il est possible de les acheter au personnage Shitou, qui réside à Liyue, la ville portuaire. Cependant, pour obtenir du cristal, il sera nécessaire de le cultiver dans des endroits comme le repaire de Stormterror ou la grotte du mont Aozang.



Utilisez les marques de la carte

Comme vous le savez déjà, Genshin Impact propose d’explorer un cadre immense, et comme dans d’autres jeux vidéo en monde ouvert, il est souvent nécessaire déverrouiller une compétence ou trouver un certain objet pour effacer une section ou atteindre un trésor. Chaque fois que vous trouvez un puzzle que vous ne pouvez pas résoudre ou un emplacement que vous ne pouvez pas entrer, laisser une marque sur la carte qui servira de référence pour revenir à un autre momentcar ils sont vraiment utiles.

Astuces pour éviter une mort certaine

Il existe quelques petites astuces qui peuvent vous aider beaucoup à rendre votre voyage plus facile. L’un d’eux consiste à profiter de la téléportation pour éviter de tomber au combat. Simplement, Si vous voyez que vous êtes sur le point d’être vaincu, ouvrez la carte et voyagez n’importe où. L’autre est également très utile: il consiste en éviter les chutes mortelles en exécutant une attaque en piqué Dans le cas où vous vous précipitez depuis les hauteurs, ce qui est très faisable étant donné que la mécanique d’escalade est identique à celle de Zelda: Breath of the Wild, et pendant les premières heures vous n’avez pratiquement aucune résistance.

