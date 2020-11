Le jeu vidéo Ubisoft nous propose de saccager l’Angleterre pendant que nous forgeons notre propre saga.

Assassin’s Creed Valhalla est le nouvel opus de l’une des franchises les plus importantes de la dernière décennie. Il est disponible sur PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X et également PS5 (en Europe, il faut attendre le 19 novembre). Vous ne savez toujours pas tout ce qu’il propose? Vous pouvez toujours consulter notre vaste revue Valhalla.

Bien que ce nouvel opus hérite de nombreux éléments d’Assassin’s Creed Origins et d’Assassin’s Creed Odyssey, il contient également des nouvelles importantes à prendre en compte. Profitant de l’occasion et sachant qu’avec autant de sorties vous n’avez pas tous commencé à jouer, nous vous présentons 8 choses à garder à l’esprit avant de commencer votre aventure Viking dans le nouveau jeu de la saga Assassin’s Creed.

Ne soyez pas pressé de quitter Fronburg

Votre établissement est situé à Fronburg, et vous pouvez y accéder à différentes options de personnalisation, mini-jeux et didacticiels. De plus, étant donné que le règlement est un pilier de base dans la mécanique du jeu, nous ne pouvons pas penser à une meilleure façon de commencer à se familiariser avec lui. Bien entendu, la réalisation de certaines de ces activités vous amènera à obtenir vos premières récompenses.

La connaissance est dans les livres

Dans un jeu de ce type, il est toujours utile débloquez certaines compétences tôt. Pour cette raison, vous devriez obtenir trois livres auxquels vous pouvez accéder pratiquement depuis le début, en Norvège. Le premier d’entre eux se trouve dans le camp Nottfall, le second est situé au sommet de la cascade de la forteresse de Kjotve, et le dernier se trouve dans une petite tour de Gryttirsand. Notez ces noms et ne les manquez pas.



Ne vendez pas tout au premier échange

Herbes, minéraux, peaux … vous trouverez de nombreux objets et matériaux lors de votre voyage. Nous comprenons qu’il est tentant de courir et de tout vendre au plus offrant, mais êtes-vous pressé d’être le plus riche du cimetière? Ne le faites que si vous avez un besoin urgent d’argent, car au fur et à mesure de votre progression dans le jeu, ils apparaîtront missions et objectifs dans lesquels ils vous poseront la plupart de ces objets; Il n’est pas pratique de les gaspiller et de devoir les chercher à nouveau.

Le premier vrai défi

Faites-vous partie de ceux qui recherchent toujours un défi? Détendez-vous, car il y a un combat assez particulier auquel vous pouvez accéder à un stade précoce du jeu. C’est une mission secondaire qui se situe dans certaines grottes au nord-est de la colonie et l’objectif est de se battre en duel à mort – nous ne révélerons pas la raison – contre un rival qui vous rendra les choses très difficiles à ce stade du jeu.

Symboles de tueur jaune

Si vous voyez ces icônes sur la carte, n’hésitez pas à les explorer; De nouvelles armes ou pièces d’armure vous attendent dans chacune d’elles. Et, contrairement à ce qui a été vu dans Origins et Odyssey, dans cet épisode, les pièces d’équipement ne sont pas obtenues par des montagnes faisant quoi que ce soit. Et comme il est toujours bon d’améliorer ses conditions face au combat, vous le savez: le symbole jaune de l’assassin est synonyme de trouver de nouvelles pièces.



Événements temporaires

Comme dans certains MMORPG, le jeu propose des activités quotidiennes que vous ne pouvez effectuer que pendant une certaine période de temps. Les contrats proposent d’éliminer une proie et de confirmer son meurtre, tandis que le PNJ Reda propose ses biens quotidiennement. Il est pratique d’être attentif et jetez un œil à ces contenus tous les jours afin que vous ne manquiez aucune récompense qui vous intéresse particulièrement.

Que sont les dérisions?

Une moquerie est un bataille dialectique, pour ainsi dire. C’est un mini-jeu nouveau et amusant auquel il vaut la peine de participer, car la récompense de la victoire n’est autre que des points de charisme, quelque chose d’assez utile à certains moments de l’histoire qui vous offre la possibilité de résoudre une situation de plusieurs manières différentes. Cela peut également vous aider dans certaines conversations avec les PNJ concernés.

Les chevaux savent nager!

Les chevaux d’Assassin’s Creed Valhalla ont quelque chose que Sardinilla et Epona n’ont pas: ils sont capables de nager. Plus besoin de s’approcher d’un lac et votre jument se retourne! Bien sûr, pour qu’ils apprennent cette compétence, vous devrez investir dans la construction et la mise à niveau d’une écurie dans votre colonie. Sa création n’est pas particulièrement chère et dès que vous vérifierez tout ce qu’elle propose vous nous remercierez pour les conseils.

En savoir plus: Assassin’s Creed, Assassin’s Creed Valhalla, Assassin’s Creed Odyssey, Assassin’s Creed Origins, PS5 et Xbox Series X.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');