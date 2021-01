8 grands studios qui ont travaillé sur les jeux vidéo Star Wars avant Ubisoft

Après l’annonce du nouveau jeu vidéo Ubisoft, on se souvient d’autres études qui ont collaboré avec la saga.

Quels jours joyeux nous avons été grâce à Jeux Lucasfilm. Suite à l’annonce d’un nouveau jeu Indiana Jones, développé par MachineGames, la firme a annoncé que Ubisoft Massive, auteurs de The Division, développe un jeu vidéo en monde ouvert dans la saga Star Wars. Une nouvelle qui a surpris tout le monde et qui nouvelle ère dans les jeux vidéo de la franchise.

En effet, cette nouvelle annonce, qui ne fait pas plaisir à tout le monde (le co-créateur de The Last of Us préfère que de nouvelles IP soient créées), nous a fait souvenez-vous d’autres grandes études qui ont créé des jeux vidéo Star Wars. Il y a d’énormes noms parmi les développeurs, et même quelqu’un est laissé de côté de la sélection, comme Divertissement d’obsidienne, qui a créé Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords.

Abonnez-vous à la chaîne 3DJuegos sur YouTube

Il existe de nombreux jeux Star Wars, pratiquement presque tous les sexes que nous pouvons imaginer correspond à la franchise. Il y en a aussi des plus fous, comme divers flipper ou même le Angry Birds Star Wars. Il est évident qu’une saga aussi réussie et énorme que celle-ci donne de nombreux produits différents. Il est clair que tous ne se sont pas avérés aussi bons, mais il y a des chefs-d’œuvre.

Par conséquent, dans Jeux 3D nous voulions sélectionner 8 grandes études externes à ceux de LucasArts qui ont déjà développé un jeu vidéo (ou plusieurs) pour la saga Star Wars. On trouve de grands noms, comme Facteur 5, Studios d’Ensemble ou les études de Arts électroniques. Si vous voulez vraiment en savoir plus sur le nouveau titre de Ubisoft, nous avons résumé tout ce que nous savons dans un spécial.

Facteur 5 Un des grands studios classiques, grand partenaire de LucasArts. Factor 5 a apporté de nombreuses joies aux fans, en particulier avec la série bien-aimée Star Wars Rogue Squadron. En 2019, nous avons appris la nouvelle que les principaux dirigeants de Factor 5 avaient rejoint Epic Games, qui a fondé un nouveau studio pour travailler sur de nouvelles formes de divertissement interactif et de streaming.

Respawn Entertainment Les créateurs de Titanfall ont créé l’un des derniers jeux Star Wars à arriver sur le marché, grâce à la licence d’EA pour la saga. Le jeu vidéo d’action-aventure, avec quelques touches de metroidvania intéressantes, a abouti à un grand jeu vidéo, amusant et avec un combat exigeant. Une excellente option pour rejouer sur la nouvelle génération de consoles grâce à une nouvelle mise à jour.

IL DIT La vérité et la vérité est que lorsque la première nouvelle a été annoncée que les parents de Battlefield allaient créer un jeu Star Wars à la suite des derniers jeux vidéo de tir, nous étions tous excités. Le résultat était clair et sombre, en particulier lors de la sortie de la deuxième partie et des boîtes à butin, mais dans l’ensemble, cela a fait une sous-saga très intéressante.

BioWare Les parents de Mass Effect ont contribué à plusieurs reprises à la saga Star Wars, Star Wars: Knights of the Old Republic étant le plus grand succès. En fait, c’est l’un des jeux les mieux notés par les fans et l’un des préférés de nombreux autres. Après avoir été acquis par EA en 2007, le studio a sorti Star Wars: The Old Republic en 2011, un jeu vidéo de rôle en ligne massivement multijoueur.

Contes de voyageurs Vraiment, Traveller’s Tales a également été un partenaire important pour LucasArts. Les jeux vidéo Lego ont su adapter les sagas du film aux jeux vidéo avec une touche d’humour et dans le cas de Star Wars ce n’était pas moins. Parmi les différents jeux sortis, tous n’ont pas été aussi bons, mais surtout LEGO Star Wars II: The Original Trilogy se démarque.

Studios de pandémie Une étude qui a eu une belle vie durant la première décennie des années 2000, Détruisez tous les humains! et, en outre, responsable de l’un des sous-agas les plus appréciés, le Battlefront original. Le sommet de l’étude concernant Star Wars est probablement venu avec Star Wars: Battlefront II, qui comprenait le jeu en tant que Jedi et les batailles spatiales. Il a encore beaucoup de fans.

Logiciel Raven Un studio très important, avec une longue histoire avec id Software et dans la saga Call of Duty, avec différents développements et collaborations. Le studio a sorti quelques jeux vidéo Star Wars au début du 21ème siècle, et a particulièrement mis en évidence Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast. Depuis 2010, le studio se consacre entièrement aux jeux vidéo CoD.

Studios d’Ensemble Si on parle de jeux vidéo de stratégie en temps réel, il faut parler d’Ensemble Studios. Les parents d’Age of Empires ont sorti Star Wars: Galactic Battlegrounds en 2001 et une extension en 2002. Il a suivi dans le sillage d’AoE, bien qu’il ait son propre gameplay, et est affectueusement rappelé par de nombreux fans, bien qu’il soit tombé un cran en dessous. les plus grands succès du studio.

En savoir plus sur: Star Wars, EA, Electronic Arts, Respawn Entertainment, Factor 5, Bioware, Ensemble Studios, Raven Software, Pandemic Studios, Ubisoft, Ubisoft Massive, Traveller’s Tales et DICE.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');