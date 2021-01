Combattez, amusez-vous en coopération et action militaire parmi les offres gratuites sur PC, PS4 et Xbox.

Avec la gueule de bois des annonces que Capcom nous a laissées hier avec le gameplay de Resident Evil 8: Village et la présentation de RE: Verse, nous nous dirigeons vers un week-end où la terreur et les zombies, justement, n’ont pas leur place, mais ils le font. d’autres types de propositions qui feront sûrement plaisir à beaucoup d’entre vous, surtout si vous aimez la conquête spatiale avec jusqu’à quatre propositions à recommander. Au total, huit jeux sont en accès gratuit ce week-end sur PC, PS4, Xbox et Stadia.

Donjon de la légende sans fin / sans fin / espace sans fin 2 [PC]

Type: Essai à durée limitée

Ce week-end, nous avons sur Steam Amplified, une célébration du 10e anniversaire d’Amplitude Studios qui regorge d’actions. Celui qui nous intéresse le plus pour cette spéciale est le lancement d’un week-end gratuit où l’on peut essayer Dungeon of the Endless, Endless Legend et Endless Space 2 gratuitement sur la plateforme Valve, trois jeux vidéo qui bénéficieront également de réductions allant jusqu’à 75%, rendant ainsi temporairement votre achat plus abordable. Une bonne occasion de décider de sauter dans l’une des sagas de conquête spatiale les plus appréciées sur PC.

Civilisations galactiques III [PC]

Tapez: Téléchargez-le et conservez-le pour toujours!

“Et si un jour les humains se réveillaient et découvraient qu’ils n’étaient pas seuls dans la galaxie?” Avec cette question, nous cédons la place au jeu gratuit d’Epic Games Store: Galactic Civilizations III, un titre de stratégie et de construction d’empire où nous pouvons choisir entre différentes races pour les conduire à dominer la galaxie.

Point d’arrêt de reconnaissance fantôme [PC, Xbox, PlayStation, Stadia]

Type: Essai à durée limitée

Ubisoft continue d’être un habitué de ces promotions et nous offre une nouvelle opportunité de tester Ghost Recon Breakpoint, son jeu de tir militaire en monde ouvert, à l’occasion du lancement d’une nouvelle opération, Cielo Ambar, qui nous pousse à faire équipe avec Ash, Finka et Thatcher pour combattre une nouvelle menace à Auroa.

Type: Essai à durée limitée

Dans le cadre des journées de jeu gratuit Xbox Live Gold, nous avons Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, un classique de l’aventure RPG récemment optimisé pour tirer un peu plus du matériel actuel, avec des améliorations graphiques et jouables. Le RPG est d’actualité après avoir annoncé son atterrissage sur Nintendo Switch.

Déroulé! [PC]

Type: Essai à durée limitée

Nous avons complètement changé le registre avec Unrailed!, Une aventure recommandée pour jouer en coopération où nous devons travailler en équipe pour construire une voie ferrée à travers des mondes de génération procéduraux sans fin, en surmontant différents obstacles en cours de route. Gratuit ces jours-ci sur Steam pour votre essai.

Champs de bataille WWE 2K [PC, Xbox, Stadia]

Type: Essai à durée limitée

Un peu de combat pour finir. Ce week-end, nous avons sur plusieurs plates-formes WWE 2K Battlegrounds, une approche un peu plus sympathique, mais non moins amusante, de la lutte américaine, étant capable de combattre sur le ring avec certains des visages les plus reconnaissables du grand spectacle de lutte.

Voulez-vous plus de jeux gratuits?

Si toutes ces aventures n’en valent pas la peine, chez 3DJuegos, nous passons également en revue tous les jeux gratuits en janvier pour les abonnés des systèmes PC, PlayStation et Xbox ainsi que le service Stadia Pro de Google.

