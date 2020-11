Humble Bundle propose un ensemble attrayant avec des jeux comme The Walking Dead: Saints & Sinners.

Le lancement d’Oculus Quest 2 a permis à une nouvelle vague de fans de découvrir le realité virtuelMais avec quels jeux pouvez-vous commencer? Au cours de la dernière année, nous avons eu des expériences incroyables comme le grand Half Life Alyx ou les plus récents Star Wars Squadrons, mais il existe de nombreux autres titres qui valent la peine d’être essayés, et grâce au dernier Humble Bundle dédié à la VR, vous pouvez en obtenir ceux-ci à un prix irrésistible, car avec environ 15 euros, le pack comprend l’une des meilleures propositions de réalité virtuelle: The Walking Dead: Saints & Sinners, qui a un prix recommandé de 39,99 euros / dollars.

Vous pouvez profiter de ces jeux vidéo sur Steam VRVous pouvez opter pour le prix le plus bas, qui est actuellement inférieur à 1 euro, et vous procurer trois propositions de réalité virtuelle, y compris le jeu d’horreur d’action Killing Floor Incursion. En payant plus de 8,5 euros / dollars, vous obtiendrez Raw Data, un autre jeu d’action à la première personne, et si vous atteignez 13,30 euros, vous débloquerez Creed: Rise to Glory basé sur l’univers Rocky et le jeu de puzzle Je m’attends à ce que tu meurs.

Le plat principal vient de la main du jeu vidéo se déroulant dans l’univers de The Walking Dead, sorti au début de cette année 2020, car c’est une expérience de survie zombie intéressante qui nous propose de réaliser toutes ces actions que nous avons vues dans tant de films, séries et des bandes dessinées avec les morts-vivants comme protagonistes. Ceci est possible grâce à l’utilisation intensive de son contrôle par les mouvements, allant jusqu’à donner l’impression qu’une arme est coincée dans la tête d’un zombie. La Liste complète des jeux qui sont disponibles dans ce pack pour près de 15 euros est le suivant:

Cybernétique A-Tech

Archange: Hellfire – Entièrement chargé

Incursion au sol mortel

Données brutes

Je m’attends à ce que tu meurs

Creed: Rise to Glory

The Walking Dead: Saints & Sinners

Zero Calibre VR

