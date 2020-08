© 8BitDo Ltd

Vous cherchez toujours le bon stick arcade pour votre Nintendo Switch? Peut-être pourriez-vous être intéressé par le plus récent de 8BitDo.

Il est conçu spécifiquement pour le commutateur et le PC et pourrait simplement avoir plus de fonctionnalités que tout autre bâton d’arcade jamais créé, selon le créateur.

Il est livré avec Ultimate Software, Bluetooth sans fil 2.4g et connectivité filaire, un « stick arcade ultra moddable », un mappage dynamique des boutons, et même des boutons d’accueil et de capture d’écran Nintendo Switch.

Vous pouvez le pré-commander dès maintenant sur Amazon pour 89,99 $ et il sera expédié le 30 octobre 2020. Voici tous les détails techniques:

• Compatible avec Switch et PC

• Prend en charge Ultimate Software – personnalisez le mappage des boutons et créez des macros

• Arcade Stick ultra modifiable – La plaque de montage universelle prend en charge les bâtons d’arcade Sanwa, Seimitsu, Happ et IL

• Bluetooth sans fil, 2,4 g avec récepteur sans fil 2,4 g inclus et prise en charge filaire avec câble USB-C inclus

• Interrupteur à bascule rapide pour: D-pad / stick analogique gauche / stick analogique droit

• 2 boutons macro dédiés (P1 / P2)

• Batterie rechargeable de 1000 mAh

• Boutons d’accueil et de capture d’écran dédiés pour Switch

• Commutateur de mode pour commutateur instantané et entrée x

• Fonctionnalité Turbo

• Disposition dynamique des boutons – le mappage des boutons change avec le mode de manière fonctionnelle et visuelle

