9 jeux PS4 et Xbox One parfaits pour rejouer sur PS5 et Xbox Series X

La puissance des nouvelles consoles améliore les performances et les graphismes des jeux précédents.

La nouvelle génération a commencé et est une source de joie pour toute l’industrie du jeu vidéo. Sony Oui Microsoft Ils ont déjà lancé les consoles de neuvième génération et PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S se trouvent dans des millions de foyers. Nous commençons à profiter de machines qui nous permettent également de jouer à nouveau à des jeux de la génération précédente.

Grace à rétrocompatibilité, dont vous savez déjà qu’il est total sur Xbox Series et partiel sur PS5 (compatible avec la génération précédente), nous pouvons profiter des titres sortis sur PS4 ou Xbox One. La puissance des nouvelles consoles fait de certains jeux vidéo mieux travailler, avec une résolution plus élevée ou une fréquence d’images plus fluide. Dans de nombreux cas, c’est quelque chose d’automatique et, dans d’autres, les développeurs ont fait mises à jour pour valoriser vos titres dans la nouvelle génération.

La capacité à mieux jouer nous invite à rejouer certains des grands succès de la génération précédenteCette capacité à mieux jouer aux jeux vidéo précédents est fantastique et nous invite à rejouer certains des plus grands succès de la génération précédente. Et pas seulement cela, car si nous n’avons jamais joué à ces titres qui s’améliorent, notre expérience avec eux sera encore mieux que l’original. Par conséquent, dans Jeux 3D Nous avons pensé à faire une sélection de jeux PS4 et Xbox One parfaite pour rejouer sur PS5 et Series X pour l’amélioration de leurs performances.

Nous voulons qu’il soit clair, tout d’abord, que ce est notre sélection, mais il est évident que sont laissés de côté quelques titres. C’est pourquoi nous aimerions également que vous contribuiez également dans les commentaires vos propositions afin que nous puissions tous profiter de plus de jeux. Une dernière remarque: pour parier sur l’égalité, nous avons sélectionné trois jeux exclusifs pour PS4 et Xbox One, et trois multiplateformes.

Le titre FromSoftware était une torsion de la mécanique de la saga, dans un titre avec beaucoup plus de verticalité. Le jeu, qui a remporté GOTY 2019, fonctionne désormais à 60 fps bloqué sur PS5 et Xbox Series X, avec une petite baisse pratiquement négligeable sur la machine de Microsoft. Jouer à Sekiro avec cette fluidité sur consoles mérite, sans aucun doute, un retour au jeu.

L’aventure de Rockstar a souffert pour performer à grande puissance dans la génération précédente, mais moins sur PS4 Pro et Xbox One X. Désormais, grâce à la PS5 et à la Xbox Series X, les performances sont totalement stables à 30 ips. Dans PS5, nous avons toujours la résolution verrouillée à 1920x2160p comme dans PS4 Pro, mais dans la série X, le titre atteint 4K. Un bon moment pour revenir sur les méfaits d’Arthur Morgan.

Le dernier volet numéroté de la saga Final Fantasy avait de graves problèmes de performances sur les consoles de la génération précédente. Désormais, Final Fantasy XV bénéficie d’excellentes performances de fluidité, atteignant 60 ips sur PS5 et Xbox Series X. Le seul «mais» est que pour atteindre ce taux de rafraîchissement, nous devons nous contenter d’une résolution de 1080p sur le Mode simplifié.

Ce succès de première partie de Sony était la touche finale de la PlayStation 4 et Sucker Punch a déjà vendu plus de 5 millions d’exemplaires du jeu. Les aventures de Jin Sakai peuvent désormais être appréciées sur PlayStation 5 à 60 ips et 4k dynamiques, ce qui en fait le meilleur moment pour visiter la magnifique île de Tsushima. La mise à jour du jeu pour exploiter la puissance de la PS5 a été entièrement gratuite.

Le dernier opus de la franchise Gears of War a reçu une mise à jour fantastique sur Xbox Series X. Le jeu peut être apprécié à 60 ips, 4K dynamique, et en plus de cela, les textures et l’éclairage ont été améliorés. En multijoueur, l’objectif est de 120 fps. Le jeu a des graphismes de haut niveau, mais maintenant, avec cette configuration, nous vous assurons que dans les moments de calme vous vous arrêterez pour tout admirer.

Probablement l’un des jeux qui semble nouveau, qui vit une vraie nouvelle vie. Le jeu avait des problèmes de fps, en particulier sur une PS4 classique, mais maintenant c’est un plaisir de le voir en action. Non seulement la vibration a été quelque peu améliorée pour le DualSense, mais le titre passe désormais à 60 fps et à 4K dynamique sur PlayStation 5. Il est temps d’éliminer les zombies pour de vrai.

Le jeu pirates et navires de Microsoft profite également de la puissance de la xbox Series X et fonctionne à 4K et 60 fps, grâce à une mise à jour que les développeurs ont faite spécialement pour la nouvelle génération. Il n’y a jamais eu de meilleur moment que celui-ci pour naviguer sur les mers avec des amis, car nous vous assurons que le titre est magnifique dans la série X.

Le redémarrage de la saga nous a laissé un jeu qui marque une époque. Alors que nous attendons le retour de Kratos avec God of War Ragnarok, il est temps de replonger les dents dans God of War sur PS4. Le titre fonctionne maintenant à 60 ips et 1080p sur PS5 et a également quelques améliorations de tremblement du contrôleur. Au fait, secret: si vous utilisez la version disque sans mettre à jour le jeu, il passera à 60 fps et 4K pour le rendu en damier.

L’un des meilleurs titres de conduite de ces dernières années a reçu un correctif spécifique pour la Xbox Series X. Le jeu fonctionne désormais à 60 fps, 4K et présente des améliorations visuelles. Il n’y a pas de meilleure façon de profiter d’un grand nombre de véhicules sur consoles aujourd’hui. Le titre est l’une des meilleures créations de Playground Games et continue d’avoir un grand nombre de joueurs quotidiens.

En savoir plus: Xbox Series X et PS5.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');