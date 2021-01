Microsoft a également dévoilé les jeux sortant du Xbox Game Pass en janvier.

Si vous étiez perdu à la recherche de nouveaux jeux vidéo à apprécier ces jours-ci, Xbox vient de publier la liste des jeux vidéo qui sera ajouté bientôt au catalogue Xbox Game Pass, avec quelques propositions de haute qualité telles que Desperados 3 ou Control de Remedy parmi les options à choisir. Plus?

Au cours des prochains jours, les fans abonnés à ce service pourront profiter de jeux en avant-première tels que le prometteur The Medium développé par Bloober Team, les auteurs de Layers of Fear ou le remarquable Observer; mais aussi l’une des propositions indie les plus intéressantes de ces premières barres de 2021: Cyber ​​Shadow.

Microsoft n’oublie pas de donner plus de valeur à ses service de jeu en nuage xCloud, ajoutant au catalogue Xbox Game Pass sur Android l’une des surprises indie de 2019: l’aventure Outer Wilds, qui nous propose de résoudre un grand mystère dans un univers de science-fiction, dans une boucle temporelle. Une excellente prémisse qui donne lieu à une grande aventure avec beaucoup d’exploration et des puzzles intelligents.

Jeux Xbox Game Pass en janvier

Contrôle – 21 janvier: PC

Desperados III – 21 janvier: Console, PC, Android

Donut County (ID @ Xbox) – 21 janvier: Console, PC, Android

Outer Wilds (ID @ Xbox) – 21 janvier: Android

Cyber ​​Shadow (ID @ Xbox) – 26 janvier: Console, PC, Android

The Medium (ID @ Xbox) – 28 janvier: Xbox Series X | S, PC

Yakuza 3 Remastered – 28 janvier: Console, PC, Android

Yakuza 4 Remastered – 28 janvier: Console, PC, Android

Yakuza 5 Remastered – 28 janvier: Console, PC, Android

Ils quittent le Xbox Game Pass en janvier

Comme d’habitude, avec les nouvelles inscriptions viennent également les victimes. À cette occasion quittera le service le 29 janvier les jeux vidéo suivants:

Death Squared (Consoles)

Gambit de la mort (PC)

Final Fantasy XV (Consoles et PC)

Fishing Sim World: Pro Tour (Consoles et PC)

Gris (PC)

Indivisible (consoles et PC)

Reigns: Game of Thrones (PC)

Sel de mer (consoles et PC)

En savoir plus sur: Xbox Game Pass, The Medium, Control et Cyber ​​Shadow.

