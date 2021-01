Star Wars: Squadrons ou Call of Duty: Black Ops Cold War est apparu par surprise dans les magasins numériques.

le fuites Ils sont à l’ordre du jour dans l’industrie du jeu vidéo. Nous découvrons souvent des images, des informations ou des dates de sortie avant que leurs propres officiels ne soient officiellement prononcés. Cela arrive aussi avec l’existence des jeux eux-mêmes, quelque chose que nous avons vu à plusieurs reprises dans les fameuses fuites d’Ubisoft.

Nous découvrons souvent de nouveaux projets grâce au système ESRB, aux revendeurs et même aux bazars officiels PlayStation et Xbox, quelque chose que nous avons utilisé pour revoir les annonces de 9 jeux vidéo qui ont été divulgués sur le PlayStation Store et le Microsoft Store. Parmi eux, des noms propres tels que Star Wars: Squadrons et Call of Duty: Black Ops Cold War, deux titres d’une grande importance.

Far Cry 6 Le sixième opus de la longue saga d’Ubisoft a été divulgué sur le PlayStation Store de Hong Kong. Et pas seulement: la figure de Giancarlo Esposito en tant que méchant a également été exposée.

Escadrons de Star Wars Il y avait des rumeurs sur un nouveau jeu de vaisseau Star Wars; il était connu sous le nom de Project Maverick, jusqu’à ce que le Microsoft Store révèle l’existence du titre final sous la devise «Pilots Wanted».

Mafia: édition finale Tommy Angelo est revenu plus beau que jamais, même si nous savions déjà qu’il le ferait depuis plusieurs mois. Et c’est que, une fois de plus, le Microsoft Store a anticipé son arrivée.

The Last of Us Remastered Le jeu de Naughty Dog a fait ses débuts sur PS3, mais il a également fait son chemin sur PS4. Avant d’être officiellement annoncée et après de nombreuses rumeurs, votre réservation est soudainement apparue sur le PlayStation Store.

Immortels Fenyx Rising Anciennement connu sous le nom de Dieu et des monstres, l’aventure d’Ubisoft – et sa transformation – a été divulguée avec divers détails de son gameplay sur le Microsoft Store, où elle est apparue en précommande.

Cuphead Le titre indéniable de StudioMDHR a mis du temps à arriver sur PS4, une console qui anticipait son arrivée via son propre magasin. Le jeu est soudainement apparu dans la catégorie des sorties à venir.

Call of Duty: Black Ops Cold War est le dernier opus de la saga d’action populaire d’Activision. Et son arrivée était anticipée plusieurs mois auparavant via le Microsoft Store, où la taille de son téléchargement est même apparue.

Reconstitution des royaumes d’Amalur Encore une fois, le Microsoft Store est le meilleur endroit pour découvrir les jeux avant leur annonce. La remasterisation du RPG Electronic Arts a également fui plusieurs mois avant son arrivée.

Prince of Persia: Remake des Sables du Temps C’est un remake controversé en raison de la division des opinions sur son apparence visuelle, mais c’est toujours un retour très populaire. Devinez comment il a été divulgué? Oui, dans le Microsoft Store.

En savoir plus: Star Wars Squadrons, Prince of Persia: The Sands of Time Remake, Far Cry 6, Mafia: Definitive Edition, Cuphead, The Last of Us: Remastered et Kingdoms of Amalur.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');