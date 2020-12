Certains comme Kerbal Space Program 2 n’ont pas encore de date de sortie.

Cyberpunk 2077 a été l’un des titres les plus attendus de la génération, non seulement en raison de l’attente du jeu par les utilisateurs, mais aussi parce que l’attente a été beaucoup plus longue que nous ne le pensions tous. Bien qu’il soit parfois nécessaire, soit de peaufiner le produit, soit d’améliorer les conditions professionnelles de ses développeurs, aucun utilisateur n’aime attendre plus longtemps que prévu.

On ne peut penser qu’à quelque chose de plus ennuyeux qu’un retard, et c’est qu’il faut en ajouter un autre – parfois plusieurs – de plus. Parce que il y a des titres qui ont été faits pour mendier plus d’une fois. D’autres n’ont même pas encore vu la lumière, comme c’est le cas avec Kerbal Space Program 2. Mais ce n’est pas le seul; nous donnons un avis à 9 jeux vidéo qui ont été retardés plus d’une fois.

Cyberpunk 2077 Après de nombreuses années d’attente pour le nouveau CD Projekt RED, il y a plusieurs dates de sortie que l’on a vu ces derniers temps: avril, septembre, novembre, décembre … Huit ans après son annonce, c’est enfin une réalité.

Le dernier d’entre nous: partie 2 La deuxième partie tant attendue de l’histoire d’Ellie devait atterrir fin 2019, mais elle est finalement passée à mai 2020. Et quand il ne restait plus grand-chose, un nouveau retard se confirmait: il est arrivé en magasin le 19 juin.

Programme spatial Kerbal 2 La suite du fantastique simulateur spatial devait arriver au cours de l’exercice 2020, mais a fini par nous placer à l’équivalent de 2021. Maintenant, après un nouveau retard, elle est attendue pour 2022.

No Man’s Sky Le titre d’exploration spatiale Hello Games a fait ses débuts entourés de controverses, à la fois pour ses problèmes et pour son développement compliqué. Et c’est que non seulement le jeu initial a été retardé, mais aussi certaines fonctions telles que le multijoueur.

Digimon survivre Le retour de Digimon est demandé; En 2019, il a été confirmé que nous devrons attendre cette année, mais finalement nous devrons nous armer de patience; Il n’arrivera qu’en 2021. La crise du COVID-19 est le principal coupable.

Trop humain Le titre de Silicon Knights a réuni tout ce qu’il fallait pour échouer: développement tortueux, problèmes juridiques, mauvaises ventes et retards divers, qui l’ont conduit à être perdu dans les limbes pendant des années. Si vous êtes curieux, il est rétrocompatible sur Xbox One.

Remake du choc du système Sa campagne de financement a été un succès, mais son développement n’est pas facile pour Nightdive Studios. En 2018, il a annoncé un retard, et récemment un autre qui le place, au moins, jusqu’en 2021. L’aurons-nous l’année prochaine?

Brume Vous vous souvenez des blagues qui faisaient référence au “Halo Killer” sur PS3? C’était Haze! Son développement n’a pas été facile et le titre Free Radical Design a subi plusieurs retards en faveur de l’amélioration de ses standards de qualité, même s’il n’a finalement pas été à la hauteur des attentes.

Resident Evil 4 Le quatrième volet de la saga Capcom a été très plébiscité, mais son arrivée sur GameCube en demandait plus que nécessaire. Et c’est que le titre mettant en vedette Leon S.Kennedy a subi plusieurs retards avant d’atteindre les magasins en 2004.

