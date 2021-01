9 moments sur Twitch qui ont éclairé 2020 pour les fans de jeux vidéo

L’année dernière, la plateforme de streaming d’Amazon a connu un regain de popularité.

La réalité est que 2020 était un horrible année pour tout le monde et ce sera difficile à oublier. Espérons que 2021 soit globalement meilleur, mais seul le temps le dira. Bien sûr, dans le mauvais, il y a des personnes ou des entreprises qui mieux que jamais. Sans aucun doute, l’une des entreprises qui vit un grand moment est Tic, La plateforme de streaming d’Amazon.

Twitch déjà ce n’est pas seul un endroit pour les jeux vidéo. Ces derniers mois, notamment en raison de la pandémie causée par le coronavirus, de nombreuses personnes et entreprises (comme le FC Barcelone, par exemple) ont commencé à diffuser sur le service et la réalité est que la plateforme a connait un grand succès. Evidemment, ce qui nous intéresse le plus, c’est tout ce qui a à voir avec Jeux, nous avons donc fait une petite sélection de moments curieux et drôles 2020 sur Twitch.

Ibai avec la PS5 en bref avec Netflix.

La réalité est que c’est difficile à sélectionner, principalement parce que Twitch héberge une quantité de contenu impossible à couvrir chaque jour. Nous en avons laissé beaucoup, mais ce serait presque impossible être en mesure de les rassembler tous. Nous avons sélectionné, comme on dit, quelques moments tape à l’oeilSoit parce qu’ils sont divertissants, intéressants, soit parce que les exploits méritent d’être rappelés.

En Espagne, l’intérêt pour Twitch est monté en flèche dans le verrouillage et a continué d’augmenter. En fait, la communauté espagnole et hispanophone de Twitch il est tres fort, et nous avons certains des streamers les plus regardés. Par exemple, TheGrefg est entré dans l’histoire en décembre et a battu le record des téléspectateurs Ninja (bien qu’il ait pulvérisé le record en 2021 avec la présentation de son skin Fortnite). Bien sûr, le succès des streamers crée de nouveaux débats, comme s’ils devraient payer pour diffuser du contenu de jeux vidéo. Quoi qu’il en soit, nous vous laissons la liste mais, Lesquels choisissez-vous?

#LaLigaSantanderChallenge

Ibai Llanos a fait beaucoup de choses folles en 2020, mais c’était probablement la première plus grande. Alors que le football s’est arrêté en raison du coronavirus, Ibai et La Liga Santander se sont associés pour organiser un tournoi FIFA sur Twitch. 19 équipes de la Liga ont participé, représentées par un joueur de l’équipe. Marco Asensio, joueur du Real Madrid, a gagné. Le tournoi, qui comptait des commentateurs professionnels, a recueilli 11 millions de vues et recueilli 190 000 € pour que l’UNICEF lutte contre Covid-19.

Des pilotes F1 aux streamers

Si vous suivez le monde du simracing, vous savez qu’il n’est pas rare qu’un vrai pilote de sport automobile s’entraîne dans les principaux jeux de simulation tels que iRacing, rFactor 2 ou Assetto Corsa Competizione. Le fait est que, également à cause du coronavirus, les compétitions de course automobile se sont arrêtées et de nombreux pilotes professionnels sont allés dans le monde virtuel et en ont profité pour diffuser. Des compétitions officielles ont eu lieu avec les meilleurs pilotes actifs et retraités, et regarder Charles Leclerc, Lando Norris, Fernando Alonso et bien d’autres concourir de chez eux était très amusant.

Grand but de Kun Agüero… dans Fall Guys

Une de ces célébrités qui a été encouragée par le monde de Twitch, et à la grande faute d’Ibai Llanos, a été le footballeur argentin Sergio “Kun” Agüero. Certes, le joueur de Manchester City nous a laissé des moments difficiles, mais nous voulions rester avec cela, à cause de l’absurde et de l’humour. Kun jouait Fall Guys avec El Rubius, un autre jeu qui a triomphé sur la plate-forme, et une tête de lui a donné à son équipe une passe pour la phase suivante. Kun l’a célébré presque plus que dans un vrai match …

Parmi nous et son succès

La réalité est qu’il y a quelques mois, très peu de joueurs connaissaient Among Us, le jeu vidéo du studio indépendant Innersloth. Mais, soudainement, des streamers du monde entier l’ont découvert et ont commencé à jouer au jeu vidéo, qui est l’un des succès de 2020, sans aucun doute. Il y a des moments à donner et à donner, et pas seulement sur Twitch Espagne, mais il est vrai que le fait que de nombreuses célébrités aient joué dans les streams d’Ibai Llanos se démarque particulièrement. On vous laisse, par exemple, le jour où Neymar, un joueur brésilien du PSG, jouait à quelques matchs avec différents streamers.

Ne me touches pas!

L’un des exploits de l’année, sans aucun doute, a été réalisé par Chuso Montero. Le streamer espagnol est devenu la 55e personne au monde à passer Dark Souls sans recevoir un coup, un véritable exploit. Après deux mois de formation, Montero l’a diffusé en direct sur Twitch et a mis en ligne la réalisation sur YouTube. Profitez-en.

Ibai, Netflix et PlayStation 5

On pourrait vraiment faire un top Ibai Llanos, car il le mérite bien, mais on a essayé de ne pas se laisser emporter par son succès. Bien sûr, le direct historique de Twitch dans lequel Ibai a déballé la PS5 devait être mentionné. Llanos a fait une première en streaming de la nouvelle console Sony, mais soudainement, tout s’est mal passé et il y avait même des flammes dans le live. La diffusion s’est terminée brusquement et les gens, y compris un serveur, paniquaient. Tout cela a abouti à une production avec Netflix et PlayStation Espagne, dans le cadre de la promotion PS5. Une folie.

Animal Crossing, un jeu éducatif

Il est clair qu’Animal Crossing New Horizons est sorti à un moment clé, puisque nous étions tous confinés à la maison et que le titre Nintendo Switch était parfait pour oublier un peu le mauvais. Le titre a été utilisé pour beaucoup, beaucoup de choses, également par des entreprises, mais en confinement, un musée californien a décidé de faire vivre sur Twitch en parlant des poissons, des bestioles et des fossiles dans le jeu pour en apprendre davantage sur eux. Dans le live, ils ont amené des experts qui ont parlé de tout cela et, en fait, cette initiative est toujours valable aujourd’hui sur la chaîne Twitch de l’aquarium de Monterey Bay.

Pokémon GO a ses risques

Que ce soit clair ce n’est pas drôle, mais oui curieux. Pokémon GO continue d’être un succès et de nombreux joueurs continuent de jouer. Bien que Niantic ait dû faire des ajustements en raison de la pandémie, beaucoup sortent encore pour profiter du titre Pokémon. Bien sûr, vous devez être prudent. Un petit streamer, xDeezzNutzx, s’est fait voler son téléphone alors qu’il diffusait une partie de Pokémon GO sur Twitch. Plus tard, il a confirmé qu’il allait bien, mais personne ne peut le lui enlever.

Une longueur d’avance, Hadès …

Un des exploits les plus récents. Hadès a été l’une des grandes surprises de 2020 et c’est un jeu difficile. Eh bien, le streamer PeekingBoo, un expert des jeux avec des tapis de danse (sans blague), a dépassé le titre de Supergiant Games à la fin de l’année avec ce contrôle.

