Les données sur les ventes de jeux vidéo de la semaine dernière démontrent la domination de Nintendo.

Il est clair du fait que Nintendo Switch est un succès incroyable pour Nintendo. Après les problèmes de vente de la Wii U, Big N savait qu’il y avait beaucoup de jeu avec hybride. En fait, cette possibilité de jouer en tant que console de bureau et en tant que console portable a beaucoup à voir avec le grosses ventes de la console, ainsi que son catalogue spectaculaire.

Récemment, le célèbre magazine japonais Famitsu a partagé, comme d’habitude, les données de ventes hebdomadaires dans le pays japonais. Dans la section matériel, Nintendo Switch a une fois de plus été le grand gagnant de la semaine dernière et s’est vendu 263,304 unités. Mais, au-delà des données hebdomadaires, ce qui est pertinent, c’est le total: Nintendo Switch a dépassé le 17 millions de consoles vendues Au Japon.

Nous connaissons ces données grâce à Gematsu, qui attire l’attention pour autre chose. Sur les 30 jeux vidéo les plus vendus la semaine dernière, seulement un ce n’est pas de Switch. C’est le Cyberpunk 2077 de PS4, classé 28, le seul à briser un sommet étendu dominé par console Nintendo. C’est une autre preuve du succès dévastateur de l’hybride et du bon temps qu’il passe. Imaginez ce qui se passerait si la rumeur sortait enfin Switch Pro, bien que le président de Nintendo America ne le juge pas nécessaire.

Sans aucun doute, le période de Noël Cela a dû être un grand coup de pouce pour les ventes de Nintendo Switch, car il s’agit d’un cadeau parfait. De plus, les consoles de nouvelle génération, PS5, Xbox Series X et Xbox Series S, ont de nombreux problèmes de stock, laissant encore plus de place au succès constant et durable de Switch. Nous verrons à quel point les ventes totales atteignent prochain rapport officiel Nintendo, mais ils dépassent sûrement de loin le chiffre de 68 millions de consoles vendues en dernier.

