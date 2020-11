Compte tenu de ce qui s’est passé avec Spider-Man Miles Morales et d’autres jeux comme Horizon Forbidden West, l’étude clarifie.

Il existe encore une certaine confusion entre les jeux intergénérationnels. Et ce n’est pas pour moins. Comme vous le savez, certains jeux, tels que Spider-Man Miles Morales ou même Horizon Forbidden West ont été annoncés comme exclusifs pour PS5 et, enfin, il a été annoncé que également recevraient leur version correspondante sur PS4, faisant douter de nombreux utilisateurs de faire le saut vers la nouvelle génération, ou non.

Insomniac Games règle la question et s’assure que le nouveau Ratchet & Clank est exclusif à PS5Justement, le prochain jeu basé sur l’univers du wall-crawler a été développé par Insomniac Games, qui travaille également sur Ratchet and Clank: A Dimension Apart pour PS5. En fait, c’est l’un des titres qui a eu plus de minutes de proéminence dans les événements de présentation de tout ce qui concerne la PS5. Mais, compte tenu des événements survenus, il est normal que certains utilisateurs ne soient pas tout à fait clairs à ce sujet et demandent si les nouvelles aventures du Lombax et de son compagnon d’étain Ils arriveront également sur PS4. Cela a été fait par un utilisateur via Twitter, et d’après l’étude nord-américaine, ils ont été francs dans leur réponse: c’est exclusif à PS5.

De cette façon, tout doute sur la sortie de Ratchet and Clank: A Dimension Apart est dissipé; qui veut y jouer, devra acheter PlayStation 5. D’Insomniac Games, dans les présentations susmentionnées, ils ont beaucoup précisé les transitions dans les différentes dimensions qui, comme nous l’avons vu dans le gameplay montré, sont pratiquement instantanées. Un fait qui, selon l’étude, est grâce à SSD PS5. Il est donc logique qu’il soit exclusif, même si cela ne fait pas de mal qu’ils l’aient reconfirmé.

Il ne reste plus qu’à attendre pour savoir quand Ratchet and Clank: A Dimension Apart arrivera sur PlayStation 5. C’était réglé “la fenêtre de lancement de la PS5” comme date de son débarquement en magasin, mais il ne semble pas qu’il arrivera avant 2021. En attendant, vous pouvez consulter le catalogue de jeux qui sera disponible à partir du 19 novembre.

