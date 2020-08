Quelques heures après la présentation des logiciels Activision, Treyarch et Raven Call of Duty: Guerre froide Black Ops officiellement, une fuite nous a permis de connaître de multiples détails sur son histoire et, en plus, la date de sortie. Il s’avère que la dernière mise à jour de Call of Duty: Warzone cache des informations sur le nouvel épisode de la franchise. Bien sûr, il n’a pas fallu longtemps aux dataminers pour les trouver et les partager avec la communauté.

Date de sortie

Pourquoi y a-t-il des données pour Call of Duty: Black Ops Cold War dans les archives de Warzone? N’oubliez pas qu’Activision révélera le nouveau jeu à travers un événement de la bataille royale. Ainsi, parmi les informations trouvées se trouve la date de départ: Vendredi 13 novembre. En plus de coïncider avec la fenêtre de lancement d’autres dans la saga, la rumeur veut que les consoles de nouvelle génération, la PlayStation 5 et la Xbox Series X, seraient déjà disponibles cette semaine-là.

Modes histoire et jeu

En ce qui concerne l’histoire de Call of Duty: Black Ops Cold War, la description confirme que nous sommes confrontés à une suite directe du premier Call of Duty: Black Ops, un jeu sorti en 2010. Bien que ces derniers aient eu une seconde partie, ils ont abandonné la guerre froide pour adopter un décor futuriste entouré de technologie. Par conséquent, Treyarch reprendra le conflit entre les États-Unis et l’Union soviétique au début des années 1980.

Le titre sera une suite directe du premier Call of Duty: Black Ops. Sera disponible le 13 novembre

« Rien n’est tout à fait ce qu’il semble dans une campagne solo captivante, où les joueurs se retrouvent face à face avec des personnages historiques et des vérités dures, alors qu’ils se battent à travers le monde à travers des lieux emblématiques tels que Berlin Est, Vietnam, Turquie, siège du KGB soviétique et plus « , mentionnent-ils. Les joueurs prendront le commandement d’une unité d’élite qui suivra la trace de Persée, une figure dont le but est » de déstabiliser l’équilibre mondial des pouvoirs et de changer le cours de l’histoire « .

Comme cela avait déjà été confirmé depuis quelques mois, dans Call of Duty: Black Ops Cold War nous reverrons d’anciennes connaissances de la saga Black Ops: « Descendez au centre sombre de cette conspiration mondiale aux côtés des personnages emblématiques Woods, Mason et Hudson et une nouvelle distribution d’opérateurs essayant d’arrêter une intrigue qui est en cours depuis des décennies. »Enfin, les fichiers mentionnent le modes zombie et multijoueur. Le second, d’ailleurs, serait révélé le 9 septembre.

Heures de présentation

Le premier regard sur Call of Duty: Black Ops Cold War sera montré dans Call of Duty: Warzone sur Mercredi 26 août à 19h30 en Espagne et 12h30 au Mexique. Un jour plus tard, à 20h00 en Espagne et 13h00 au Mexique, Geoff Keighley montrera un autre aperçu du jeu lors de l’événement d’ouverture de la Gamescom 2020.

Ne manquez pas un nouveau look en première mondiale sur @CallofDuty Black Ops – Cold War. En direct pendant la soirée d’ouverture de @gamescom En direct le jeudi à 20 h CEST / 14 h HE / 11 h HP Regardez sur https://t.co/FjoDbKUBkl pic.twitter.com/HciGWttPUX – Geoff Keighley Opening Night Live (@geoffkeighley) 24 août 2020

