En 1980, une coproduction italo-colombienne sort dans les salles de toute l’Italie, destinée à devenir presque immédiatement un classique culte. Son responsable était Ruggero Deodato, également directeur de Bornéo: un cauchemar dans la jungle, et son nom était Holocauste cannibale. Il a été interdit dans tout le pays dix jours plus tard.

Considéré comme un précurseur du style mockumentaire qui a popularisé The Blair Witch Project, le film a suivi les aventures de l’anthropologue Harold Monroe et de son équipe en mission de sauvetage pour un groupe de journalistes qui avaient voyagé au plus profond de la jungle. Amazonia pour documenter le mode de vie de la communauté tribale Yanomani et était portée disparue depuis plus de deux mois. En récupérant ses enregistrements, il découvre que les quatre journalistes avaient été tués et consumés par la tribu, et à partir de là, tout est un maelström de violence explicite, d’abus sexuels, de torture et beaucoup de sang.

Maintenant, le développeur indépendant Fantastico Studio veut reprendre l’histoire là où la saga cinématographique cannibale s’est arrêtée (Cannibal Holocaust était le deuxième du cycle). Par le biais d’un communiqué de presse, ils rapportent que la quatrième tranche de la franchise sera un aventure graphique d’horreur interactive développé dans Unity, dirigé par l’esprit derrière la caméra, Ruggero Deodato, et avec des illustrations originales de Macello uniquement. Le joueur contrôlera différents personnages pour découvrir, petit à petit, l’arrière-plan qui les a tous conduits à un expédition désespérée à travers les jungles vierges de Bornéo. À travers l’exploration, le titre plongera dans le thème qui a rendu la saga célèbre, de la vie des indigènes racontée dans toute sa cruauté aux métaphores qu’ils représentent. les impulsions les plus profondes et les plus inquiétantes de la société, pour atteindre un résultat qui fera exploser tout ce que vous pensiez avoir découvert en cours de route.

«Ruggero Deodato, directeur: Dans ce domaine, je considère l’expérimentation comme essentielle. Ce qui m’intéresse, c’est de m’essayer, d’essayer de nouvelles choses. C’est peut-être pourquoi il m’a fallu si longtemps pour retourner dans ce monde de jungle et de cannibalisme. […] Entrer dans Fantastico Studio m’a offert la possibilité de revenir à cette atmosphère, à ce thème, d’une manière nouvelle: contaminer mon monde avec le langage des jeux vidéo est un défi, mais rendre l’histoire interactive ouvre de nombreuses nouvelles possibilités qui, je l’espère, ils contribueront à rapprocher cet univers narratif d’un public plus jeune ».

On sait encore peu de choses sur cette évolution mais, en attendant sa lancement à l’été 2021Nous pouvons déjà voir certaines des illustrations sinistres que le jeu inclura dans sa bande-annonce d’annonce.

Bande-annonce d’annonce de Bornéo: un cauchemar dans la jungle.

