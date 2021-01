L’horreur de survie de Capcom cherche une plus grande immersion avec les fonctionnalités de la PlayStation 5.

Capcom est le protagoniste de cette clôture de la semaine après la présentation hier d’un gameplay vidéo de Resident Evil 8 et le lancement de sa démo, une survival-horror largement attendue par les joueurs, notamment les utilisateurs de PS5 qui pourront trouver dans l’aventure l’usage de certaines des fonctionnalités annoncées par Sony pour le lancement de sa console, comme le DualSense et le système audio 3D.

En commençant par le déclencheurs adaptatifs du contrôleur, le jeton d’achat RE 8: Village sur le PlayStation Store promet aux joueurs de sentir le poids et le recul des déclencheurs d’armes à feu une expérience plus immersive, dans la lignée de ceux vus dans d’autres lancements avec des séquences de tournage. Grace à retour haptique, la sensation de tirer avec une vraie arme sera également simulée.

Avec Tempest, les utilisateurs auront l’impression que les sons effrayants viennent de partoutSe référant à Technologie audio 3D Tempest dans des écouteurs compatibles, la description du jeu invite les utilisateurs à s’entourer de la musique et des sons de survival horror soigneusement développés par Capcom pour Resident Evil 8: Village. “L’audio 3D améliore l’expérience en vous donnant envie les sons effrayants viennent de partout“Ajoute-t-il. Le reste des améliorations évoquées font déjà mention des charges rapides du SSD ou du support de survival-horror pour le ray-tracing, caractéristiques déjà connues auparavant.

Démo de Resident Evil 8 disponible sur PS5

La firme japonaise a choisi hier soir pour ce jour la sortie de Resident Evil 8: Village, citant les fans de la série d’horreur comme 7 mai. Mais d’abord, pendant quelques heures, les joueurs peuvent déjà profiter d’une démo exclusive pour PS5 qui a été analysée en vidéo par une chaîne régulière du secteur avec des détails particuliers sur ses performances. La version d’essai est présentée comme une expérience distincte du jeu principal où les utilisateurs doivent essayer de échapper au château de Dimitrescu sans combattre ni bloquer les attaques. Vous pouvez en savoir plus sur Resident Evil 8 et sa démo dans cet aperçu complet d’Adrián Suárez et Álvaro Castellano.

RE 8 sortira à l’épicerie pour PS5 et PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC le 7 mai. De même, hier Resident Evil RE: Verse a été confirmé, un titre multijoueur gratuit pour ceux qui achètent Resident Evil 8 avec des personnages et des cartes d’une franchise qui commémore leur 25 ans d’histoire.

