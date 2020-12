Epic Games Store publie le huitième jeu gratuit de sa promotion de Noël. À l’intérieur se trouve une plateforme qui ne vous laisse pas indifférent.

La veille de Noël est un jour encore plus spécial pour recevoir cadeaux et jeux gratuits. Par conséquent, depuis l’Epic Games Store, ils ne manquent pas à leur tradition de Noël et nous donnent la possibilité de télécharger un nouveau titre sans frais supplémentaires pour les prochaines 24 heures.

Inside est un jeu de Playdead, les créateurs de LimboCette fois, nous pouvons entrer à l’intérieur, un jeu développé par Faire le mort, responsable du studio Limbo. Une proposition indépendante qui propose une aventure de plateformes dans des scénarios noir et blanc, dans laquelle nous sommes pratiquement sans défense et nous devons utiliser notre ingéniosité pour continuer. Vous pouvez le télécharger maintenant à partir de ce lien.

À l’intérieur rejoint le jeux que l’Epic Games Store offre tous les jours. C’est le huitième titre sur un total de quinze, dont la totalité sera débloquée dans les prochains jours. Jusque-là, nous avons pu obtenir Cities Skylines, Oddworld New and Tasty, The Long Dark, Defense Grid, Alien Isolation, Metro 2033 et Tropico 5.

Si tu ne sais pas À l’intérieur et vous souhaitez plus d’informations sur nouveau jeu gratuit d’Epic Games Store, n’hésitez pas à jeter un œil à notre analyse. N’oubliez pas non plus que la boutique numérique Epic Games propose également d’autres offres et promotions dans son catalogue: nous vous recommandons 12 jeux avec lesquels vous pourrez profiter de son bonus de réduction de 10 euros.

