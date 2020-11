Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 09/11/2020 16:14

le PS5 est dans quelques jours, donc plus d’informations à ce sujet ont été révélées récemment. L’une des sections les plus impressionnantes de cette console est sa taille. Bien qu’il existe d’innombrables mèmes sur la conception matérielle imposante, la personne responsable de cette section estime qu’elle aurait dû être plus grande.

Dans une récente interview avec le Washington Post, Yujin morisawa, Directeur artistique senior et concepteur PS5, Il en est venu à envisager une console plus grosse que celle qui arrivera entre nos mains le 12 novembre. Cependant, ce sont les ingénieurs de la console qui l’ont poussé à créer un matériel légèrement plus petit.

Voici ce que Morisawa a commenté:

“Quand j’ai commencé à dessiner, [el PS5] c’était beaucoup plus grand, même s’il ne savait pas ce que les ingénieurs allaient faire. C’est assez drôle que les ingénieurs m’aient dit que c’était trop gros. J’ai donc dû le réduire un peu dès le premier concept. “

Avec plus de 15 pouces de hauteur, la PS5 se positionne comme la console la plus haute de la génération qui est sur le point de démarrer. Lors de votre entretien, Morisawa a également révélé que tous les mèmes et repères de la console lui avaient donné confiance Nécessaire après la révélation de la console.

