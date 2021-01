Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 27/01/2021 08:27

Immortels Fenyx Rising c’était l’un des jeux les plus drôles de l’année écoulée. Bien que beaucoup de gens le qualifient de simple clone de Breath of the Wild, c’est bien plus que cela. Maintenant, Ubisoft a révélé que Le premier DLC de ce titre sera disponible cette semaine, le 28 janvier prochain pour être précis.

C’est vrai, demain vous pourrez accéder à A New God, la première extension du jeu, qui continuera avec l’histoire principale du jeu, vous feriez donc mieux de terminer l’aventure de Fenyx le plus tôt possible. Notre objectif dans ce DLC sera de terminer les essais des Jeux olympiques, afin de gagner notre place aux côtés des autres dieux grecs.

Ce nouveau contenu nous donne accès à quatre nouvelles améliorations de compétences. Il y a aussi un ensemble d’armures, qui nous permettra de faire de plus gros sauts. Un nouveau dieu peut être acheté séparément ou dans le cadre du Season Pass. Rappelons qu’il y a encore deux autres DLC prévus pour l’avenir, le second nous emmènera dans la Chine ancienne et nous présentera un nouveau protagoniste, tandis que le troisième nous ramènera en Grèce, mais avec un nouveau style de jeu.

Rappelles toi, Un nouveau dieu sera disponible le 28 janvier, c’est-à-dire demain.

Via: Ubisoft

