Bien que ce ne soit pas nouveau, l’arrivée de différents modes de jeu sur les consoles – et les types de configuration sur les PC – donne une nouvelle vie aux joueurs. Le dernier à sauter dans le train en marche des modes haute performance est Epic Games, qui le propose désormais en Fortnite pour obtenir plus de FPS de votre ancien PC sans avoir à changer de matériel.

Il s’agit d’un nouveau mode de configuration de jeu qui vous permet de presser un peu plus de matériel sans sacrifier trop la qualité graphique. Le mode de performance de Fortnite fonctionne de manière similaire à celle des consoles: il offre de meilleures performances lorsque changer la qualité visuelle pour une moindre utilisation de la mémoire et alléger la charge sur le CPU et le GPU.

Fortnite avec mode performance

Logiquement, une partie de la qualité graphique est perdue en cours de route, mais en retour, les utilisateurs obtiennent de meilleures performances dans le jeu avec des FPS supplémentaires. Ce qui se traduit par une amélioration très significative pour les PC moins puissants. Amélioration des performances dans un jeu en ligne compétitif est plus important que l’aspect visuel, et Epic Games a misé dessus en Fortnite

En fait, ces utilisateurs qui jouent Fortnite Sur les PC plus anciens, ils n’auront rien à faire – les joueurs avec du matériel plus ancien verront un message de mode lorsqu’ils lancent le jeu avec la possibilité de le changer directement, à la fois dans Battle Royale et Creative.

Selon Epic Games, ce n’est pas un simple placebo: ceux qui exécutent Fortnite en mode performance verront une forte augmentation du FPS des équipes avec des années de retard. Surtout par rapport aux performances obtenues jusqu’à présent avec les réglages des éléments du jeu sur bas.

Le mode performance est actuellement disponible dans Alpha et peut être activé dans le menu des paramètres du jeu. Aussi pour ceux qui prévoient d’exécuter le jeu uniquement dans ce mode, les joueurs pourront désactiver les textures haute résolution via la page d’options d’installation de la plateforme Epic Games, ce qui réduira considérablement la taille du jeu. Encore une fois, idéal pour les vieux PC.

