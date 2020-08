Bien qu’Apple et Epic Games soient bloqués en conflit avec Microsoft qui a récemment soutenu le développeur Fortnite, la saison 4 du jeu Battle Royale n’a pas été retardée – de façon assez remarquable. C’est surprenant grâce à ce qui s’est passé avec les saisons 2 et 3, mais c’est néanmoins une bonne surprise. Beaucoup de gens se demandent à quelle heure commence la saison 4 pour Fortnite, et vous découvrirez ici les estimations ainsi que la fin de la saison 3.

Il a déjà été divulgué, mais Epic Games a confirmé que la prochaine continuation du chapitre 2 de Fortnite se concentrera sur Marvel. Bien qu’il existe un lot de skins rumeurs qui incluent Groot et Wolverine, Thor est confirmé grâce à son puissant marteau apparaissant dans le jeu ainsi que parce qu’il est au centre des pages de bandes dessinées.

Ce n’est pas le Thor auquel tout le monde est habitué grâce à ses cheveux blancs aveuglants et à sa tenue noire, mais c’est toujours le dieu nordique du tonnerre. Et, si vous ne pouvez pas attendre son émergence dans le paysage de la bataille royale, vous découvrirez ci-dessous quand la saison 3 se terminera et à quelle heure la saison 4 commencera.

FORTNITE: Où trouver le marteau de Thor dans le paysage de la bataille royale

Fortnite Chapitre 2 – Saison 3 | Bande-annonce de Captain America Outfit – Nintendo Switch

Quand se termine la saison 3 de Fortnite?

La saison 3 de Fortnite devrait se terminer le 27 août.

À en juger par les mises à jour précédentes, il est probable que la saison 3 de Fortnite se terminera officiellement entre 07h00 et 09h00 BST.

Une fois la tranche actuelle du chapitre 2 terminée, il y aura un temps d’arrêt qui durera probablement quelques heures.

Ce temps d’arrêt permettra au jeu de passer à la saison 4, mais les joueurs sur iOS ne pourront pas participer grâce à Apple et à leur désaccord avec Epic Games.

À quelle heure commence la saison 4 de Fortnite?

La saison 4 de Fortnite débutera le 27 août à l’heure possible de 09h00 BST.

Si c’est à ce moment-là que la saison 4 de Fortnite commence, elle commencera également à 01h00 PT et 04h00 HE le même jour.

Epic Games n’a pas confirmé les heures de début de leur collaboration avec Marvel, ce qui signifie que ce qui précède est une présomption basée sur l’histoire.

Les estimations ci-dessus sont fournies par Eurogamer, mais il est possible que la saison 4 commence un peu plus tard. Cela dépend principalement de la fin de la saison 3 et du début des temps d’arrêt.