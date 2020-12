Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 03/12/2020 13:29

Ouais, ça semble toujours impossible mais Cyberpunk 2077 il n’est finalement qu’à une semaine d’atteindre nos mains. Après de nombreux retards, le titre attendu de CD Projekt RED Il fera ses débuts le 10 décembre, et si vous êtes aussi impatient de le jouer que de nombreux autres utilisateurs, nous vous disons ici exactement à quelle heure vous pouvez le faire.

Évidemment, cela ne s’applique qu’à ceux qui ont acheté la version numérique du jeu. Cela dit, voyons comment le calendrier était ici au Mexique:

Dans Mexique, Cyberpunk 2077 déverrouillera à 18 h et vous pourrez commencer à le précharger à partir d’aujourd’hui Xbox, et deux jours avant son lancement en Play Station. Dans PC et Stadia Le préchargement commence le lundi 7 décembre et pour les deux plates-formes se débloquera jusqu’à minuit jeudi.

