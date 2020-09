Contrairement à Sony qui a dû s’excuser pour le chaos absolu avec ses précommandes PlayStation 5, Microsoft a tenu sa promesse de donner aux gens suffisamment de temps pour se préparer à acheter une machine de nouvelle génération. Certaines personnes vous demandent à quelle heure pouvez-vous précommander les Xbox Series X et S, et vous découvrirez ici où et comment acheter les consoles de nouvelle génération.

Bien que l’attrait le plus notable de chaque nouvelle génération de consoles soit les jeux, les spécifications des systèmes de nouvelle génération de Microsoft sont impressionnantes et elles ont montré à quel point les temps de chargement seront cinq fois plus rapides que ceux de la génération actuelle. Il y a aussi l’attrait du Xbox Game Pass par rapport à Sony qui ne croit pas à la livraison de nouveaux jeux à un service d’abonnement.

Si vous avez déjà décidé de vous associer à Microsoft plutôt qu’à Sony, vous découvrirez ci-dessous à quelle heure vous pouvez précommander les Xbox Series X et S, et où et comment acheter les machines de nouvelle génération.

Où puis-je précommander la Xbox Series X?

Vous pouvez pré-commander la Xbox Series X et S dans de nombreux magasins en ligne.

Vous trouverez ci-dessous une liste de magasins dans lesquels vous pouvez précommander la Xbox Series X et S aux États-Unis, puis au Royaume-Uni.

États Unis:

Microsoft Store

Amazon

Meilleur achat

GameStop

Walmart

Cible

Le club de Sam

Newegg

Autres détaillants participants

Royaume-Uni:

Microsoft Store

JEU

Amazon

Dixons

Monde PC Currys

Argos

John lewis

Jouets Smyths

TRÈS

AO

Tesco

Jeu simplement

Shopto

Autres détaillants participants

À quelle heure pouvez-vous pré-commander la Xbox Series X et S?

Vous pouvez précommander la Xbox Series X et S à 08h00 heure locale le 22 septembre.

Cela signifie que vous pouvez pré-commander la Xbox Series X et S à 08h00 PDT, BST, AEST et NZST.

L’un des avantages de l’achat de machines Microsoft de nouvelle génération est que vous pouvez le faire via des paiements mensuels.

Ceci est via Xbox All Access, et vous pourrez acheter avec Xbox All Access à 08h00 heure locale le 22 septembre, mais uniquement auprès de certains détaillants.

Voici une liste fournie par Microsoft:

États-Unis (08h00 PT): Best Buy, GameStop, Microsoft Store et Walmart

Australie (08h00 AEST): Telstra

Nouvelle-Zélande (08h00 NZST): Étincelle

Royaume-Uni (08h00 BST): GAME et jouets Smyths

Danemark (09h00 CEST): Elgiganten

Finlande (09h00 CEST): Gigantti

Norvège (09h00 CEST): Elkjøp

Suède (09h00 CEST): Elgiganten

En ce qui concerne Canda, la France, la Pologne et la Corée du Sud, Xbox All Access ne sera pas disponible le 22 septembre, mais sera disponible avant le lancement des Xbox Series X et S.

Consultez le guide officiel de Microsoft sur les précommandes pour plus d’informations sur le moment et la manière d’acheter leurs consoles de nouvelle génération.