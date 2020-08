Le jeu Marvel’s Avengers est une bizarrerie. Alors que beaucoup de gens devraient être enthousiastes à l’idée de jouer, il semble y avoir plus d’appréhension et de prudence grâce à des offres exclusives telles que Spider-Man, ainsi que par crainte que le jeu soit trop difficile et similaire à Destiny 2. Alors que ceux qui ne sont pas sûrs devraient absolument attendre la publication des critiques, ceux qui sont convaincus se demandent: à quelle heure Marvel’s Avengers sort-il le 1er septembre? Et ici, vous découvrirez l’heure de début de l’accès anticipé de l’édition Deluxe pour PS4, Xbox One et Steam.

Bien que le jeu Marvel’s Avengers sorte demain ou peu de temps après selon la version que vous achetez, le jeu sera pris en charge pendant de nombreuses années après son lancement. Il y aura beaucoup de personnages DLC post-lancement et ils recevront chacun une passe de combat de 10 $.

Bien que l’ajout de personnages supplémentaires tels que peut-être Kate Bishop et She-Hulk soit quelque chose à attendre, vous découvrirez ici et maintenant ci-dessous l’heure à laquelle le jeu sortira le 1er septembre pour l’édition Deluxe et l’accès anticipé.

Marvel’s Avengers – Bande-annonce de lancement | PS4

mariée

650504

Marvel’s Avengers – Bande-annonce de lancement | PS4

/static/uploads/2020/08/631330_t_1598526045.jpg

631330

centre

Préchargement des Avengers de Marvel sur PS4 et Xbox One

Vous pouvez désormais précharger l’édition Deluxe et l’accès anticipé de Marvel’s Avengers sur PS4.

Bien qu’il soit possible de précharger l’édition Deluxe et l’accès anticipé de Marvel’s Avengers sur PlayStation 4, les joueurs sur Xbox One et Steam signalent des problèmes.

Il est probable que les utilisateurs de Steam et Xbox One soient incapables de télécharger le jeu à l’avance, ce qui n’a pas été bien accepté sur Twitter.

Les joueurs sur PC et sur console Microsoft se sentent déjà durs à cause de l’accord d’exclusivité Spider-Man, il s’agit donc simplement d’une autre gifle de leur point de vue.

Quelle est l’heure de début de l’accès anticipé aux Avengers de Marvel?

L’heure de début de l’accès anticipé aux Avengers Deluxe Edition de Marvel est le 1er septembre à minuit heure locale sur PS4.

En ce qui concerne la Xbox One, l’heure de début de l’accès anticipé aux Avengers de Marvel est également à 00h00 heure locale, tandis que sur Steam, elle sortira à 9h00 PT, 12h00 ET et 17h00 BST.

Les heures ci-dessus sont fournies par VG24 / 7.

Il est dommage que les utilisateurs de Xbox One et de Steam aient des difficultés à précharger le jeu, mais les heures ci-dessus sont celles où ils devraient pouvoir commencer à le télécharger.

SQUARE ENIX: Les Avengers de Marvel comporteront-ils un jour un jeu croisé?

Si vous n’avez pas opté pour l’édition Deluxe, la version Standard du jeu sortira le 4 septembre.

Dans d’autres nouvelles, Marvel’s Avengers: à quelle heure sort-il le 1er septembre? Heure de début de l’édition Deluxe