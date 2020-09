Une grande partie de la réussite du nouveau hit de Supergiant Hades est de savoir à qui offrir Nectar – selon les PNJ avec lesquels vous échangez votre Nectar, vous pouvez obtenir de puissants souvenirs pour rendre le jeu beaucoup plus amusant.

Le nectar peut être donné aux personnages tout au long du jeu, ce qui vous rapportera différents souvenirs qui pourront ensuite être améliorés. Certains de ces souvenirs peuvent faire une grande différence dans les compétences et les capacités de Zagreus, il est donc important de prendre les bonnes décisions.

Donnez Nectar aux bons PNJ au début du jeu dans Hadès, et vous constaterez que le jeu se déroule beaucoup plus facilement.

SPELLBREAK: Comment obtenir de l’or sans payer pour les microtransactions

À qui donner du nectar à Hadès

Selon la communauté de fans d’Hadès, les nouveaux joueurs devraient donner Nectar à Hypnos dès que possible pour recevoir le souvenir Cthonic Coin Purse. Cela fournit une grande quantité d’argent (100 125 ou 150 Obols) après chaque tentative d’évasion, vous aidant à augmenter vos fonds rapidement.

Un autre souvenir préféré est le Broken Spearpoint de Patrocle – cela vous rend invulnérable après avoir subi des dégâts pendant 0,5 à 1,5 seconde.

D’autres souvenirs populaires impliquent des objets qui garantissent que votre prochain avantage provient d’une certaine divinité: la Rose éternelle d’Aphrodite et la pointe de flèche Adamant d’Artémis vous garantissent un butin rare dans un proche avenir.

Jeux Supergiant

Meilleurs souvenirs pour les nouveaux joueurs d’Hadès

Pour les nouveaux joueurs d’Hadès, il pourrait être utile de donner du Nectar à Cerberus et Skelly tôt pour recevoir respectivement le collier à pointes (+25/38/50 points de vie) et la dent porte-bonheur (survivre au coup fatal). Celles-ci permettent de survivre beaucoup plus facilement à quelques coups lorsque vous vous habituez à la façon dont le jeu se déroule.

Ces objets ont une utilisation limitée dans le jeu ultérieur et, en tant que tels, les joueurs plus expérimentés les ignorent souvent au profit de certains des souvenirs les plus avancés. Cela dit, il y a beaucoup de Nectar dans le jeu, vous aurez donc l’occasion d’expérimenter différents souvenirs plus tard.

En fin de compte, chaque joueur préférera un type de souvenir différent en fonction de son style de jeu personnel. La meilleure solution est de donner chaque Nectar que vous trouvez à un PNJ différent pour recevoir autant de souvenirs différents que possible et d’explorer tout ce qu’Hadès a à offrir.