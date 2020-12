FIFA 21 vient d’arriver sur PS5 et avec cette vidéo, vous pouvez découvrir ce que la nouvelle version offrira visuellement.

FIFA 21 est désormais disponible sur les consoles de nouvelle génération, PS5 comme dans Série Xbox. Bien que sa date de lancement officielle était prévue pour le 4 décembre, EA Sports a avancé l’utilisation de la fonctionnalité de Double à droite à ses utilisateurs afin qu’ils puissent mettre à jour gratuitement le jeu PS4 et Xbox One vers les nouveaux systèmes.

Le plus grand attrait de ce nouvel opus sont les changements, notamment techniques, qu’il offre dans les nouveaux systèmes. Nous pouvons voir un exemple dans la vidéo que l’utilisateur a publiée Cycu1 sur sa chaîne YouTube, et cela nous montre les différences du jeu entre la version de FIFA 21 pour PS4 Pro et celui récemment publié pour PS5.

Les détails dans des aspects tels que les poils du visage ou l’éclairage sont meilleurs sur PS5Ce qui est le plus frappant, ce sont les changements dans la palette d’éclairage du jeu, qui est plus claire sur PS5 et qui contribue à offrir un réalisme plus cohérent et véridique. Un autre point important, comme les visages des joueurs, a également plus de détails. Cela peut être vu dans la barbe de joueurs comme Messi ou Sergio Ramos, ainsi que dans le mouvement des cheveux. Dans le reste des footballeurs moins populaires, les différences sont moindres.

La vidéo se concentre davantage sur les gros plans et les détails, mais il existe d’autres différences, telles que des temps de chargement plus rapides, nouvelles séquences d’intro ou des stades avec une foule plus animée. Nous vous en disons tout dans notre reportage sur FIFA 21 sur les consoles nouvelle génération.

En savoir plus: FIFA 21, EA Sports, PS4 et PS5.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');