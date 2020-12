Ceux d’entre nous qui sont nés au milieu des années 80 ou au début des années 90 se souviennent avec émotion d’une console: PlayStation. La première machine de Sony a été lancée en 1995, mais sa durée de vie a duré jusqu’au début des années 2000. PSX La société japonaise a montré non seulement qu’elle était capable de regarder des géants comme Nintendo de vous à vous, mais aussi d’avoir des œuvres qui marqueraient un avant et un après.

Crash Bandicoot, Silent Hill, Resident Evil, Metal Gear Solid ou Final Fantasy VII Ce n’étaient que quelques-uns des jeux vidéo sortis pour la console, ce qui représentait un tournant pour l’industrie. Cependant, et au-delà des souvenirs que nous avons dans les jeux vidéo, beaucoup auront le son de démarrage PSX stocké dans leur mémoire.

Un son si caractéristique et si particulier qu’il est spécial même dans le processus de création. Grâce à la chaîne Nitrocosm Studios, on peut désormais en apprendre un peu plus sur les tenants et les aboutissants de cette mélodie qui a marqué des millions de joueurs à travers le monde. Comme l’utilisateur l’indique dans la vidéo, la mélodie PSX a trois sons qui, a priori, ne rentre pas du tout et pour plus de signes né du BIOS de la console.

Après les avoir analysés, ce n’est que lorsque la console est allumée que Ces sons sont mixés à des vitesses différentes, créant ainsi l’une des mélodies les plus emblématiques de l’histoire des jeux vidéo.. Nitrocosm Studios a également analysé le démarrage de PlayStation 2 bien que dans ce cas avec des résultats surprenants. Si PSX a 3 sons différents qui finissent par s’emboîter comme des pièces de puzzle, la PS2 ne contient ni plus ni moins de 16 sons. Comme la première console de Sony, aucune d’entre elles ne correspond au rythme jusqu’au démarrage de la machine correspondante.