PlayStation Now, le service de jeux en streaming de Sony, continue d’ajouter à son catalogue de titres disponibles mois après mois. La société a récemment annoncé l’incorporation au cours du mois de novembre jusqu’à 7 nouveaux jeux à votre service d’abonnement sur le cloud.

F1 2020, Injustice 2, RAGE 2, Kingdom Come: Deliverance, Warhammer: Vermintide 2, My Time at Portia et Monster Jam Steel Titans sont ajoutés au catalogue PlayStation ™ Now, et les utilisateurs du service Sony pourront les jouer tous les deux sur PlayStation® 4 à partir d’un PC équipé d’un DualShock 4. Ces jeux s’ajoutent aux déjà plus de 700 jeux disponibles pour PS4 ™, PS3 ™ et PS2 ™, parmi lesquels des titres PS4 renommés tels que Days Gone, Fallout 4, God of War, Final Fantasy XV, Resident Evil 7 ou Street Fighter V.

Parmi ce nouveau lot de jeux qui rejoint le catalogue incluent F1 2020, le jeu officiel de la saison arrivé début juillet; Injustice 2, un titre de combat avec des personnages de l’univers DC tels que Batman et Superman; o Kingdom Come: Deliverance, le célèbre jeu de rôle en monde ouvert situé dans le Saint Empire romain.

PlayStation ™ Now a un abonnement de 9,99 € par mois, 24,99 € pour trois mois ou 59,99 € par an. Il peut être acheté directement sur le PlayStation®Store ou sur n’importe quelle surface de jeu vidéo.