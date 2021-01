Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il est clair que la vente de jeux numériques enlève du terrain à la vente de jeux physiques, le format traditionnel. Bien que les mesures numériques soient très bonnes et confortables, dans certains cas, il existe des inconvénients liés à la préservation des jeux. Le cas le plus récent est celui que les utilisateurs de Nintendo 3DS et de Nintendo DS rapportent, puisque les jeux pour ces consoles ont commencé à disparaître du Nintendo eShop.

La peur de nombreux joueurs qui consomment des jeux numériques vient d’être ressentie par de nombreux utilisateurs de consoles portables Nintendo 3DS et Nintendo DS, car ils rapportent que certains titres Nintendo DSiWare ne peuvent plus être achetés via le Nintendo eShop.

L’utilisateur de Twitter comeoutpunching était en charge de faire cette découverte, car il commentait en début d’année qu’il n’est plus possible d’acheter plusieurs jeux jouables sur ces 2 systèmes, parmi lesquels se démarque le jeu Wayforward Shantae: Risky’s Revenge. Selon les informations, sur le site officiel des jeux apparaît l’avertissement que “ce logiciel n’est actuellement pas disponible”.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Nintendo a annoncé la fermeture du Nintendo eShop dans plusieurs pays d’Amérique latine.

PSA aux joueurs 3DS et fans de DS: tous les jeux DSiWare sortis avant la mi-mai 2011 ont été désactivés sur l’eShop, y compris le classique Shantae Risky’s Revenge! Heureusement, je l’ai eu sur ma DSi avant la fermeture de ce magasin. Profitez de ceux encore en vente tant que vous le pouvez! Recs dans le fil .. pic.twitter.com/lVcawxTq8e – 😎 Come Out Punching (@comeoutpunching) 2 janvier 2021

On vous laisse avec la liste des jeux qui ont disparu de la boutique Nintendo, selon comeoutpunching.

Jeux qui ne peuvent plus être achetés sur le Nintendo eShop

Asphalt 4 X-Scape Aura Climber Zenonia Spotto! Mighty Flip Champs Escapee GO! Dr Mario Express Mr.Driller Soul of Darkness Legends of Exidia Spin Six The Oregon Trail Glow Artisan

Selon l’utilisateur, ce problème semble affecter les jeux sortis avant la mi-mai 2011; c’est-à-dire il y a presque 10 ans. Pour cette raison, ces jeux, qui n’ont fait leurs débuts qu’au format numérique pour ces systèmes via le Nintendo eShop, ne seront pas disponibles par d’autres moyens officiels.

Cela a également surpris Matt Bozon, co-créateur de Shantae et membre fondateur de Wayforward et actuel chef de l’exploitation de la société. Le créateur a mentionné qu’ayant ce jeu, Mighty Flip Champs! et Mighty Milky Way ont débloqué le bonus de gemme dans Shantae: Half-Genie Hero, donc cette fonctionnalité sera obsolète pour les nouveaux joueurs.

Nintendo DSiWare était une famille de jeux spécialement conçus pour la Nintendo DSi, qui ne pouvaient être achetés que numériquement et c’était l’un des premiers moyens de vendre des titres dans ce format pour les consoles portables de Nintendo. Malheureusement, 12 ans plus tard, en 2017, ce service a été interrompu, mais les jeux pouvaient être trouvés sur le Nintendo eShop pour Nintendo 3DS.

Jusqu’à présent, Nintendo n’a pas partagé d’annonce officielle à cet égard, on ne sait donc pas si ces jeux concernés seront à nouveau disponibles sur le Nintendo eShop.

Sensationnel. Avoir cela, et Flip Champs et Milky Way, c’est ainsi que vous obtenez le bonus de départ du vendeur de Scuttle Town. Je suppose que cette fonctionnalité se glisse dans les brumes de la légende. – Matt Bozon (@MrBozon) 4 janvier 2021

Que pensez-vous de cette situation? Dites le nous dans les commentaires.

Vous pouvez trouver plus d’actualités liées au Nintendo eShop en visitant cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

Source 1, 2